Lea un nuovo giorno è una nuova fiction Rai, in prima serata martedì 8 febbraio su Rai 1 alle ore 21.25. Un nuovo medical drama con protagonista Anna Valle. Stavolta l’attenzione passerà dai medici (Doc) alle infermiere del reparto pediatrico.

Scopriamo le anticipazioni di Lea un nuovo giorno. Ecco cosa accadrà nella prima puntata della serie TV con protagonista Anna Valle. Una fiction che si promette di seguire la scia di successi di L’Allieva, Doc e molte altre.

Lea un nuovo giorno, trama

Ci attendono otto episodi, suddivisi in quattro puntate, a partire da martedì 8 febbraio alle ore 21.25, in prima serata su Rai 1. Anna Valle interpreta Lea Castelli, infermiera del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara, tornata a lavoro dopo un anno di aspettativa. Ha dovuto allontanarsi a causa di una tragedia. Ha perduto il bambino che portava in grembo, quando era all’ottavo mese. Ciò ha portato alla fine del suo matrimonio e spezzato i suoi sogni di diventare madre. Sul posto di lavoro, però, si ritroverà a fare i conti con il proprio passato sentimentale. Avrà inoltre continui contatti con i bambini del reparto pediatrico, dove lavora, il che le procurerà continui colpi al cuore.

Lea un nuovo giorno, anticipazioni prima puntata

Lea Castelli è un’infermiera del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara. Ha vissuto una vera e propria tragedia. Ha perso suo figlio all’ottavo mese di gravidanza, scoprendo di non poter più restare incinta. Tutto ciò ha creato un divario enorme con suo marito, portando all’addio. È trascorso un anno da allora ed è pronta a tornare in reparto, lavorando con i bambini che adora.

Si ritroverà però come primario proprio il suo ex marito Marco, interpretato da Giorgio Pasotti. L’uomo è appena tornato dagli Stati Uniti e i due dovranno gestire al meglio questa situazione.

Lea proverà a voltare pagina dopo aver conosciuto Arturo (Mehmet Gunsur), musicista decisamente intrigante, che potrebbe donarle una seconda chance in amore. Nel primo episodio, dal titolo Ricominciare, vedremo proprio Arturo, padre di una piccola paziente, aiutarla a far ripartire l’auto. Il caso vuole abbia subito un guasto sulla strada per l’ospedale. Un incontro fortuito che farà scattare nei due un rapporto speciale quando si ritroveranno faccia a faccia in reparto.

Nel secondo episodio, dal titolo La seconda possibilità, Lea è al fianco di Kolija, bambino russo appena adottato da una coppia francese. I suoi genitori sono crollati nello scoprire della malattia del figlio. È Lea a dover dare supporto psicologico al bambino ammalato. Prende a cuore anche il caso di Mattia, neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. Lea chiede aiuto ad Arturo. Intende rintracciare il padre del piccolo per fare degli esami. L’uomo però si rifiuta e fa un esposto contro Lea.

