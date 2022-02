San Valentino è ormai alle porte e le piattaforme streaming si preparano alla ricorrenza con nuovi titoli o raccolte di classici da gustare in coppia. All’ampio novero si aggiunge Dalla mia finestra, film romantico diretto da Marçal Fores, basato sull’omonimo romanzo di Ariana Godoy. Al centro della trama un amore tormentato tra due giovani.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Dalla mia finestra, che potrebbe diventare il prossimo film da guardare stretti sul divano. Ecco la trama, dove vederlo in streaming e qualche info sul romanzo che lo ha ispirato.

Dalla mia finestra, trama e cast

Raquel è una giovane ragazza perdutamente innamorata di Ares. Lui è il suo vicino di casa, incredibilmente affascinante. Lei lo guarda da lontano ogni volta che può. I due appartengono a famiglie molto differenti tra loro. Lei è intenzionata a farlo innamorare di lui a tutti i costi. Per il momento, però, si limita a osservarlo da lontano. Evita il confronto e lo ammira dalla propria finestra, non avendo il minimo coraggio di provare a parlargli.

Ares, dal canto suo, si è chiaramente reso conto d’essere di fatto spiato. Sa che Raquel è interessata a lui, al punto da avere una sorta di ossessione. Alla fine cederà alla determinazione della giovane e, dopo aver avuto modo di conoscerla, si innamorerà di lei. La loro storia, però, sarà tutt’altro che rose e fiori.

Ecco il cast di Dalla mia finestra:

Clara Galle

Julio Pena

Pilar Castro

Hugo Arbues

Eric masip

Natalia Azahara

Emilia Lazo

Guillermo Lasheras

Rachel Lascar

Lucia De La Puerta

Dalla mia finestra, libro

Dalla mia finestra è un romanzo di Ariana Godoy, giunto in libreria in Italia l’1 febbraio 2022. Il libro è nato su Wattpad, divenendo un fenomeno del web fino a ottenere un accordo editoriale. Sono trascorsi tre anni, circa, dalla scrittura in rete alla pubblicazione (che in Spagna è avvenuta nel 2019).

Dalla mia finestra, streaming

Chiunque voglia vedere Dalla mia finestra, potrà farlo collegandosi al proprio account Netflix. L’app è disponibile per smartphone, computer, tablet, console e Smart TV. Un film romantico che va ad aggiungersi al ricco catalogo di genere della piattaforma streaming.

