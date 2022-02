Belen Rodriguez prima e dopo chirurgia FOTO

Belen Rodriguez, com’è cambiata la showgirl negli anni: vediamo com’era prima e com’è ora e gli interventi chirurgici cui si è sottoposta.

Sono passati tantissimi anni ormai dal suo esordio e ancora oggi Belen Rodriguez rimane una grandissima protagonista della televisione italiana. Nuova avventura in arrivo per la showgirl, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione de Le Iene, ricomponendo con Teo Mammucari la coppia che ha fatto le fortune di Tu si que vales. In attesa dunque di rivedere Belen in televisione, in prima serata su Italia 1, andiamo a scoprire com’è cambiata negli anni e se si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

Belen Rodriguez prima

Classe 1984, Belen Rodriguez inizia a farsi notare in Argentina lavorando come modella e nel 2004 arriva a Milano, iniziando a lavorare con diversi marchi di moda. Piano piano la sua fama è cresciuta e nel 2006 è arrivato anche l’esordio in televisione per Belen, prima in una televisione locale, TeleBoario, poi l’anno successivo approda su Rai 3, nello show comico La tintoria. Piano piano la fama di Belen cresce e la donna diventa una vera e propria icona di bellezza.

Nel 2013 Belen è anche diventata madre, dando alla luce il piccolo Santiago, figlio avuto dall’allora marito Stefano Di Martino. Lo scorso luglio è arrivata anche la seconda figlia della showgirl, Luna Marì, avuta con l’hair stylist Antonio Spinalbanese. I segni del tempo e delle due gravidanze non hanno però scalfito l’incredibile bellezza di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez oggi

Oggi la donna ha 37 anni, ne compirà 38 a settembre. Ha alle spalle due gravidanze, ma il suo aspetto si conserva sempre bellissimo. Vedendo le foto del passato, appaiono evidenti alcuni ritocchi, come quelli al viso, nelle zone dei zigomi, alle labbra e al naso, e anche un ritocco al seno. Tuttavia, gli interventi sono sempre stati molto leggeri e non hanno stravolto l’aspetto di Belen, che rimane sempre molto naturale.

