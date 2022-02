Le Iene anticipazioni 9 febbraio: ospite “amico” di Belen

Stasera 9 febbraio su Italia Uno torna il programma Le Iene con una nuova stagione. Conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Super ospite una vecchia conoscenza della show girl, spazio a scottanti storie di cronaca

Le Iene si sa non è un programma di intrattenimento ma tra i migliori contenitori di inchieste giornalistiche in onda in tv. Questa sera 9 febbraio lo show torna come sempre su Italia Uno con un cast d’eccezione. I conduttori della nuova stagione de Le Iene sono Belen Rodriguez e Teo Mammucari, entrambi insieme per la prima volta a guida di questo format. La coppia è però consolidata anche nel feeling, la conduttrice e l’ex inviato sono da anni a Tu si que vales, l’una come prima donna, l’latro come giudice. Non solo hanno condotto uno accanto all’altra Sarabanda nel 2019. Ne vedremo delle belle nella puntata di questa sera nelle mani di due mattatori che hanno fatto dell’ironia, se pur in sfumature diverse, il marchio di fabbrica della loro carriera.

Belen Rodriguez ha condotto diversi programmi, ha esordito con La Tintoria in seconda serata su Rai 3, per poi passare a Mediaset. É stata al timone di Scherzi a Parte, Colorado ed Italia’s Got Talent. In carriera vanta la coconduzione con Gianni Morandi ed Elisabetta canalis al Festival di Sanremo 2011. Teo Mammucari è un veterano, ex volto del programma che stasera 9 febbraio lo vede al timone, deve il successo a Libero nel 2000. Degno di nota nella carriera di Mammucari la partecipazione a Cultura Moderna nel 2007 ed al Festivalbar nell’anno successivo.

Le Iene anticipazioni, la scaletta del 9 febbraio

Dalle anticipazioni sulla puntata de Le Iene di stasera 9 febbraio spicca la presenza di due nuovi volti che saranno al fianco dei due conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco con loro Max Angioini ed Eleazaro Rossi. Il duo comico sostituisce la Gialappa’s Band e ha anticipato che è pronto a stupire, oltre ad aver realizzato uno step importante in carriera.

Max Angioini è attualmente un concorrente di Lol 2, è originario di Como, ha 31 anni di età e viene dall’Accademia comica di Milano. Eleazaro Rossi è della provincia di Forlì, 40 anni, ed è il volto principale della versione italiana di Stand Up Comedy. La scaletta delle Iene di stasera 9 febbraio vede la presenza fin dal primo blocco del programma di un ospite e amico di Belen: Joe Bastianich. Il già giudice di Masterchef è di origini americane ed è una vecchia conoscenza della conduttrice perché insieme per un periodo si sono dedicati insieme al settore della ristorazione. Il protagonista dello show è sempre l’inchiesta di cronaca che vede gli inviati vestiti in bianco e nero trattare storie scottanti. Nel cast tra gli inviati Giulio Golia, Stefano Corti e Nina Palmieri, di cui stasera vedremo sicuramente un servizio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI