Chi é fidanzato di Elodie: Davide Rossi è un pezzo grosso

Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata di Elodie: chi è il fidanzato Davide Rossi.

Elodie è sicuramente una delle cantanti maggiormente in voga nella scena musicale attuale. Negli ultimi anni si è distinta per una serie di canzoni di assoluto successo, ma anche per la sua storia d’amore con un altro grande esponente del panorama musicale di oggi, ovvero il rapper Marracash. Una storia d’amore finita, come hanno svelato i due dopo l’uscita dell’album dell’artista, dove in copertina figura proprio Elodie, presente anche in un featuring all’interno dell’album. Nessuna rottura traumatica, ma solo la fine naturale di una relazione per Elodie l’amore non ha tardato a tornare. Qualche tempo fa infatti la cantante è stata fotografata in compagnia di Davide Rossi in un bacio che lascia poco spazio ai dubbi. Scopriamo dunque chi è il nuovo amore di Elodie.

Elodie, chi è il fidanzato Davide Rossi

La storia d’amore tra Elodie e Davide Rossi dovrebbe risalire a novembre, ma la coppia aveva fatto perdere le tracce di sé, almeno fino a che il settimanale Chi non ha pubblicato le foto di un loro bacio. Un ritorno di fiamma dunque, anche se nelle recenti interviste la cantante si è definita single. Magari è una storia ancora in erba, ma sicuramente tra i due è scoccata la scintilla e ora si è rianimata.

Conosciamo benissimo la cantante romana, ma chi è Davide Rossi? Anche lui è conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2010. Nato a Milano, ha una laurea in lingue e comunicazione allo IULM e nella vita ha fatto il modello e il marketing manager di un’azienda enorme come Armani. Ora con la storia d’amore con Elodie è tornato sulla cresta dell’onda.

