Scaletta concerto Blanco: le canzoni che potrebbe cantare dal vivo

Reduce dal successo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, Blanco ha annunciato nuove date del suo tour, andate anche queste sold out nel giro di pochissime ore come le precedenti. Tantissima attesa dunque per il primo tour della vera e propria rivelazione della musica italiana: Blanco è pronto a portare la sua musica in giro per tutta Italia, nella speranza che i concerti non vengano limitati dalle restrizioni imposte dal coronavirus. Ad ogni modo, vediamo quali sono le canzoni che il cantante potrà cantare nei suoi concerti e quale potrebbe essere la scaletta.

Blanco: la scaletta del suo concerto

Sarà il primo tour di Blanco, una novità assoluta quindi tutta da scoprire. Senza ombra di dubbio il giovane cantante si esibirà con i brani del suo primo album, Blu Celeste, che ha visto la luce lo scorso settembre. Dai singoli di anticipo dell’album come Notti in bianco, Ladro di fiori e Paraocchi, fino alle canzoni che hanno fatto il successo del CD, dalle hit Finché non mi seppeliscono e Sai cosa c’è, fino alle più intime Afrodite e Blu Celeste.

Molto probabile ovviamente che Blanco canti anche Brividi, magari la sua parte. Il sogno di tutti i fan sarebbe quello di vedere Mahmood come ospite, ma ovviamente non sarà possibile in tutte le date. Chissà che però in alcune, magari quelle di punta come Milano o Roma, possa riformarsi il duo vincitore di Sanremo. Altre due canzoni che Blanco ha realizzato in featuring, ma che sono molto amate dai fan, sono La canzone nostra e Mi fai impazzire: anche qui il cantante potrebbe esibirsi nella sua parte delle rispettive canzoni, anzi è molto probabile che lo faccia, regalando magari in alcune tappe la presenza dei super ospiti Salmo e Sfera Ebbasta.

