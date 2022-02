Chi sono i genitori di Blanco: Brividi ha vinto grazie a loro

Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022. Dopo aver cantato Brividi per l’ultima volta all’Ariston, Blanco ha abbracciato i suoi genitori per un motivo. Scopriamo chi sono

Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo 2022, con un podio da record. Blanco è il più giovane cantante ad aver vinto la kermesse musicale, Gigliola Cinquetti rimane la donna più giovane di sempre ad essersi aggiudicata il primo posto della competizione. Non solo, i record sono anche di vendite e visualizzazioni in cinque giorni. Il brano Brividi è il più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore del festival macinando numeri impressionanti anche su Spotify. Dopo l’annuncio di Amadeus i due artisti hanno cantato sul palco il loro brano, coloro anche l’autore della musica di brividi, Michelangelo.

Dopo aver cantato Blanco è sceso dal palco del teatro Ariston ed è andato in sala tra il pubblico. Quasi nelle ultime file c’erano seduti i suoi genitori insieme alla fidanzata Giulia. Blanco lo aveva detto al conduttore: devo ringraziare i miei genitori e li ha abbracciati calorosamente. Il gesto di ringraziamento di Blanco nei confronti dei suoi a un motivo ben preciso, li ha abbracciati perché è grazie a loro che ha presentato la canzone Brividi a Sanremo 2022 insieme a Mahmood.

Lo stesso cantante ha raccontato che dopo aver registrato il brano con il suo collega lo ha fatto ascoltare ai genitori. Il papà ha detto che era una canzone davvero bellissima e lo ha spinto a proporla per il Festival. Anche la mamma di Mahmood ha invitato il figlio a portare il brano a Sanremo. In particolare la donna ha spiegato che rispetto alle altre canzoni scritte, Brividi arrivava al primo ascolto. Mesi dopo Blanco ha trionfato con Mahmood, il potere dei genitori!

Chi sono i genitori di Blanco

I genitori di Riccardo Fabbriconi in arte Blanco sono Giovanni e sua moglie di cui non sappiamo il nome. Il padre del cantante di Brividi è grande appassionato di fotografia e di musica. Giovanni Fabbriconi è originario di Roma, la madre della Lombardia. È stato il papà di Blanco a trasferisi a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia per amore. I genitori del cantante si sono infatti conosciuti nel paesino bresciano dove vivono attualmente, Riccardo è il loro unico figlio.

Ad avvicinare Blanco alla musica sono stati proprio suo padre Giovanni e sua madre. Quando era piccolo, infatti, i genitori facevano ascoltare spesso i brani di Celentano e Modugno e a lui piacevano tantissimo. Giovanni li utilizzava anche come tappeto musicale dei filmini ricordo e la sua famiglia.

Lo stesso Blanco ha sottolineato in conferenza stampa l’importanza dell’abbraccio fatto ai suoi genitori: Li facevo dannare, ha detto, perché era turbolento. È stata una sorta di abbraccio “riparatore”.

