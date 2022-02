Firestones Canzone di DOC 2 Tony Brundo testo e traduzione

Il grande successo della fiction DOC, arrivata alla seconda stagione, nasce anche dall’attenzione ai particolari. Come la scelta delle canzoni e delle musiche che fanno da colonna sonora. Scopriamo Firestones, uno dei brani più apprezzati

Si chiama Firestones, una delle canzoni più apprezzate della colonna sonora di DOC 2. Si tratta della prima traccia presente nella colonna sonora originale della fiction. A comporla è stata Tony Brundo che in quest’occasione si è avvalso della collaborazione di Nico Bruno. Tony Brundo è un pianista, arrangiatore e compositore che vanta importanti esperienze come compositore di colonne sonore. In collaborazione con Paolo Buonvino, si è occupato delle musiche di “l giovane Casanova”, “Manuale d’Amore”, “La Matassa”.

Tante le collaborazioni anche nel mondo della musica pop con arrangiamenti per Mario Venuti e Mariella Nava con cui è stato anche tournista in numerose date dal vivo. Nico Bruno è invece la voce della canzone Firestones ed è presente anche in altri brani della colonna sonora di DOC come “I’ll find you in the dark” , “Changed at all” e “Need you right now”. Siciliano, originario di Santa Maria di Licodia, ha prestato la sua voce anche per le canzoni di “Non dirlo al mio capo 2”.

Firestones Canzone di DOC testo e traduzione

I hope you will love everything, like all the moments we spent together

like all the t e time you said forever I woke up in the middle of the night, saw your face but you weren’t by my

fall into pieces, a million pieces tonight

But where are you now?

you broke our vow, the gravity and the space around

got fire on my mind, I point my life while I sing “Ocean Eyes”

My home doesn’t feel like it’s home, what did I do before

to be left here alone?

cause you now that it hurts (oh it hurts), like Firestones Teardrops pouring from the sky, the sky is my eye, the clouds are my mind cause you now that it hurts (oh it hurts), like Firestones

I was so used to the noise of your heart, now only silence that hushes every sound Even though one day it will fade and we both know how much we minimized, we are survivors, fighting and still alive

I promise one day I will find peace

But where are you now?

you broke our vow, the gravity and the space around got fire on my mind, I run away while I sing “Ocean Eyes”

My home doesn’t feel like it’s home, what did I do before to be left here alone?

cause you now that it hurts (oh it hurts), like Firestones Teardrops pouring from the sky, the sky is my eye, the clouds are my mind

cause you now that it hurts, (oh it hurts), like Firestones

Like firestones through the bones, through the heart firestones through my soul, I can’t love anymore

firestones

My home doesn’t feel like it’s home, what did I do before

to be left here alone? cause you now that it hurts (oh it hurts), like Firestones

My home doesn’t feel like it’s home, what did I do before to be left here alone? cause you now that it hurts (oh it hurts), like Firestones

Teardrops pouring from the sky, the sky is my eye, the clouds are my mind

cause you now that it hurts, (oh it hurts), like firestones

Spero che amerete tutto, come tutti i momenti che abbiamo passato insieme

come tutte le volte che hai detto per sempre Mi sono svegliato nel cuore della notte, ho visto la tua faccia ma non eri dal mio

cadere a pezzi, un milione di pezzi stasera

Ma dove sei adesso?

hai infranto il nostro voto, la gravità e lo spazio intorno

ho il fuoco nella mia mente, punto la mia vita mentre canto “Ocean Eyes”

La mia casa non sembra essere casa, cosa ho fatto prima

essere lasciato qui da solo?

perché ora che fa male (oh fa male), come gemme di fuoco Lacrime che scendono dal cielo, il cielo è il mio occhio, le nuvole sono la mia mente perché ora che fa male (oh, fa male), come gemme di fuoco

Ero così abituato al rumore del tuo cuore, ora solo silenzio che mette a tacere ogni suono Anche se un giorno svanirà e sappiamo entrambi quanto abbiamo minimizzato, siamo sopravvissuti, combattiamo e siamo ancora vivi

Prometto che un giorno troverò la pace

Ma dove sei adesso?

hai infranto il nostro voto, la gravità e lo spazio intorno hanno preso fuoco nella mia mente, scappo mentre canto “Ocean Eyes”

La mia casa non sembra essere casa, cosa ho fatto prima di essere lasciata qui sola?

perché ora che fa male (oh fa male), come pietre di fuoco, lacrime che sgorgano dal cielo, il cielo è il mio occhio, le nuvole sono la mia mente

perché ora che fa male, (oh fa male), come gemme di fuoco

Come pietre infuocate attraverso le ossa, attraverso il cuore pietre infuocate attraverso la mia anima, non posso più amare

pietre refrattarie

La mia casa non sembra essere casa, cosa ho fatto prima

essere lasciato qui da solo? perché ora che fa male (oh fa male), come gemme di fuoco

La mia casa non sembra essere casa, cosa ho fatto prima di essere lasciata qui sola? perché ora che fa male (oh fa male), come gemme di fuoco

Lacrime che scendono dal cielo, il cielo è il mio occhio, le nuvole sono la mia mente

perché ora che fa male, (oh fa male), come pietre focaie

Come gemme di fuoco

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI