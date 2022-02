Ghiaccio, trama e cast del film di Fabrizio Moro

Annunciato da Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo, Ghiaccio è il primo film da regista del celebre cantante. Un esordio importante sul grande schermo, che giunge dopo la kermesse musicale più nota d’Italia e tra le più famose al mondo.

Scopriamo cosa c’è da sapere su Ghiaccio. Dalla trama, al cast, fino alle piattaforme dove poter vedere il film in streaming nelle prossime settimane. Una storia di pugilato, incentrata su una sceneggiatura scritta dallo stesso Fabrizio Moro con Alessio De Leonardis. Il tutto condito dalle musiche originali del cantante.

Ghiaccio, trama e cast

Giorgio è una giovane promessa della boxe nella Roma del 1999. Vive in una periferia degradata con sua madre. Suo padre è stato ucciso anni prima, lasciandogli in eredità un debito con la criminalità organizzata. Per questo Giorgio non può considerarsi un uomo libero. Ha un cappio intorno al collo.

Massimo, che ha un passato nella boxe, lo aiuta a vedere una luce in fondo al tunnel. Ha scorto in Giorgio la capacità di diventare un campione. Ciò che lui non è stato in grado di fare. La chance del riscatto è su quel ring. La malavita però non lascia scampo a chi non segue le sue regole.

Ecco il cast di Ghiaccio:

Giacomo Ferrara

Vinicio Marchioni

Claudio Camilli

Emanuele Propizio

Mauro Cremonini

Lidia Vitale

Beatrice Bartoni

Sara Cardinaletti

Valerio Morigi

Lorenzo Grilli

Ghiaccio, dove vedere

L’uscita evento di Ghiaccio è durata tre giorni. Il film è stato trasmesso al cinema il 7, 8 e 9 febbraio 2022. Ora i fan di Fabrizio Moro attendono Ghiaccio in streaming. Considerando come la pellicola sia stata prodotta anche con la collaborazione di Sky, va da sé che ci si aspetti la presenza del titolo su Sky Q e sulla piattaforma NOW. Occorre avere un po’ di pazienza ma la pellicola arriverà quasi certamente nel corso delle prossime settimane.

