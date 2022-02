Perfetti sconosciuti: dove si trova la casa del film

Perfetti sconosciuti è un film di Paolo Genovese del 2016. Una pellicola dal ricco cast, che mescola ottimamente commedia e dramma. Questo titolo è entrato nel Guinness World Record nel 2019, risultando il film con più remake in assoluto nella storia del cinema (ben 18).

Scopriamo un dettaglio decisamente interessante su quello che è ormai noto sul web come il film dove si scambiano i cellulari. La quasi totalità delle scene si svolge all’interno di un appartamento, quello di Eva e Rocco, che ospitano i loro amici per cena. Dove si trova questa location? Per quanto possa sembrare strano, la casa in questione è caratterizzata da due indirizzi differenti.

Perfetti sconosciuti, dove si trova la casa

L’incipit di Perfetti sconosciuti è tanto semplice quanto geniale. Un gruppo di amici si ritrova per cena. Tutto sembra perfetto ma realtà è ben altra. Ognuno di loro nasconde un segreto, più o meno grande, e la maschera viene giù soltanto quando sono da soli al cellulare. Qualcosa che è vero un po’ per tutti. Il pubblico riesce infatti a immedesimarsi e trema dinanzi all’idea che possa accadere a loro quanto succede nel film in cui si scambiano i cellulari. Sul web è ormai noto così il lavoro di Paolo Genovese.

Accettare di leggere ad alta voce ogni messaggio e rispondere in vivavoce a ogni chiamata fa correre un brivido lungo la schiena. In quell’appartamento si consuma una tragedia, ma dove è stato girato il film? La casa vanta una scenografia eccellente. Gli interni sono vivaci e personalizzati, così come disordinati in parte, tanto da rendere credibile il fatto che qualcuno viva lì. Non. È un set teatrale, per quanto ne evochi la bellezza.

Chiunque volesse ritrovare questa casa, dovrà recarsi in Via Nicola Martelli 10, a Roma. Dalla strada sarà possibile individuare alquanto facilmente il grande edificio bianco, con la terrazza del film al secondo piano. Come detto, però, gli indirizzi relativi alla casa sono due. L’ingresso non è infatti quello mostrato nel film. Quel portone e relativo palazzo si trovano in Via dei Monti Parioli, a Roma.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI