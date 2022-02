Rkomi in concerto, date tour 2022: costo prezzi biglietti

Dopo l’esperienza all’Ariston, Rkomi è pronto a portare la sua musica in giro per l’Italia: scopriamo le date dei concerti e il costo dei biglietti per assistervi.

Non ha intenzione di fermarsi Rkomi, che ha cominciato il 2022 alla grande, come aveva finito il 2021. La sua Insuperabile, nonostante un piazzamento modesto al Festival di Sanremo, è stata una delle canzoni più ascoltate dagli spettatori, contribuendo ad alimentare il grande successo del rapper milanese, che non si ferma da praticamente un anno. Il suo album Taxi Driver è stato un successo pazzesco, cui hanno fatto seguito l’edizione unplugged per MTV e il repack sanremese, che ha visto l’aggiunta di Insuperabile e di altre canzoni. Ora però Rkomi è pronto a portare la sua musica in giro per l’Italia, dando vita finalmente a quel Taxi Driver Tour che ha dovuto rimandare a causa della pandemia lo scorso anno. Vediamo dunque le date dei concerti di Rkomi e il costo dei biglietti.

Rkomi, le date del tour

Dal 16 aprile all’11 maggio, il rapper sarà protagonista di un turno che toccherà le principali città italiane. L’apertura sarà a Venaria Reale, al Teatro della Concordia, mentre il gran finale sarà nella città dell’artista, Milano, in un locale simbolo della musica milanese come il Fabrique. Ben tre giorni di concerti a Milano, a dimostrazione della grande popolarità di Rkomiin quella che di fatto è casa sua.

Queste sono le date dei concerti del tour di Rkomi nel 2022:

16 aprile Venaria Reale, Teatro della Concordia

21 aprile Napoli, Casa della Musica

22 aprile Napoli, Casa della Musica

23 aprile Modugno, Demodè

29 aprile Firenze, Viper

30 aprile Padova, Gran Teatro Geox

6 maggio Roma, Atlantico

7 maggio Nonantola, Vox Club

11 maggio Milano, Fabrique

12 maggio Milano, Fabrique

14 maggio Milano, Fabrique

Rkomi, il costo dei biglietti

I biglietti per assistere ai concerti di Rkomi sono acquistabili tramite il circuito di TickeOne. Ben tre tappe, una di Napoli e due di Milano, sono già sold out. Per il resto, tutte le informazioni sull’acquisto dei tagliandi sono disponibili sul sito del rivenditore.

