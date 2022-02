Caterina Balivo chi è il marito Guido Maria Brera padre di suo figlio

Caterina Balivo, scopriamo chi è il marito della showgirl che sarà protagonista de Il cantante mascherato 2022.

Tra le protagoniste della nuova edizione de Il cantante mascherato c’è anche Caterina Balivo, che farà parte del team di investigatori che avranno il compito di indagare su chi si cela sotto le varie maschere che si avvicenderanno durante lo show. Insieme a lei ci saranno Arisa, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata della donna: chi è suo marito.

Caterina Balivo: chi è suo marito

Si chiama Guido Maria Brera il marito di Caterina Balivo. L’uomo è nato a Roma nell’agosto 1969 e dopo essersi laureato all’Università La Sapienza si trasferisce prima a Milano e poi Londra. Dalla fine degli anni ’90 inizia la propria carriera all’interno del Gruppo Fineco, finendo per ricoprire importanti incarichi come dirigente d’azienda.

Contemporaneamente, Brera porta avanti anche la carriera di scrittore, pubblicando nel 2014 I Diavoli, libro che ha ispirato anche la serie tv di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Nel 2015 contribuisce alla fondazione della casa editrice La nave di Teseo e negli anni successi dà alle stampe altri due libri: Tutto è in frantumi e danza, scritto insieme a Edoardo Nesi, e Candido, uscito lo scorso anno.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera: come si sono conosciuti

Guido Maria Brera è sposato dal 2014 con Caterina Balivo, con cui ha avuto due figli: Guido Alberto e Cola. L’uomo però era già stato sposato e dal precedente matrimonio ha avuto altri due figli. I due coniugi si sono conosciuti ad una cena di amici in comune e piano piano tra loro è scoccata la scintilla. La donna ha raccontato che l’uomo ha saputo corteggiarla e conquistarla e hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia.

Tuttavia, negli ultimi tempi le cose non sono andate benissimo per i due coniugi. Caterina Balivo ha parlato della crisi col marito, dovuta soprattutto alla pandemia, un vero e proprio banco di prova per tantissime coppie. Si sono create delle crisi e delle lontananze, ma alla fine il loro amore ha saputo resistere.

