Il Cantante Mascherato 2022 cast: i giudici, la giuria fa discutere

Il Cantante Mascherato è pronto a tornare su Rai 1. Appuntamento fissato per venerdì 11 febbraio. Si tratta della terza edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Svariate le novità in programma, dalla giuria ai personaggi in gara. Chi si nasconde dietro le maschere quest’anno?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Il Cantante Mascherato, terza edizione del famoso programma musicale. Lo show andrà in onda tutti i venerdì sera a partire dall’11 febbraio 2022.

Il Cantante Mascherato, giuria

Tante le novità della terza edizione de Il Cantante Mascherato, programma musicale condotto da Milly Carlucci. Ci attendono sei puntate, che vedranno i seguenti quattro giudici impegnati nel valutare le esibizioni. Spazio a Roberto Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Arisa, reduce dalla sua vittoria a Ballando con le Stelle 2021. Un totale di dodici maschere, con l’obiettivo che sarà sempre lo stesso, ovvero scoprire l’identità del cantante che si nasconde dietro. Nel backstage spazio anche a Vito Coppola, che ha accompagnato Arisa a Ballando, Simone Di Pasquale come nuovo coreografo e Sara Di Vaira come capo ispettrice.

Si parlerà molto di Arisa e Vito Coppola, considerando la relazione lampo avuta durante Ballando. La passione è esplosa in sala prove e non sono riusciti a tenerla nascosta. Baci e occhiate complici hanno intrigato il pubblico. Qualcosa si è però spezzato dopo un fine settimana trascorso a Napoli. La scintilla potrebbe scattare nuovamente?

Il Cantante Mascherato, prima puntata

Il primo appuntamento con Il Cantante Mascherato, giunto alla terza edizione, è dedicato ai duetti. I concorrenti saranno al fianco di ben 12 Vip, che si esibiranno con loro. Si tratta di volti noti del mondo della musica italiana. Questi potrebbero fornire qualche informazione per capire l’identità delle maschere in gara.

Ecco gli ospiti speciali previsti:

Orietta Berti

Morgan

Fausto Leali

Cugini di Campagna

Marco Masini

Riccardo Fogli

Cristina D’Avena

Memo Remigi

Mietta

Edoardo Vianello

Cristiano Malgioglio

All’elenco si aggiunge anche Arisa, che metterà in mostra anche le proprie capacità canore. In attesa di vederla esibirsi con una delle maschere, nel corso della conferenza stampa ha svelato qualche indizio utile. Sappiamo che i concorrenti dal volto coperto hanno venduto complessivamente circa 150 milioni di dischi, interpretato più di 120 film e ottenuto 3 vittorie al Festival di Sanremo.

Il Cantante Mascherato, cast

Milly Carlucci ha svelato quali sono le 12 maschere in gara in questa terza edizione de Il Cantante Mascherato, in onda a partire da venerdì 11 febbraio 2022 su Rai 1, in prima serata alle ore 21.25:

La Volpe

La Lumaca

La Gallina Bluebell

La Medusa

Il Cavalluccio Marino

Il Camaleonte

Il Pinguino

Il Pesce Rosso

Il Pastore Maremmano

Soleluna

L’Aquila

Il Drago

Il Cantante Mascherato, novità

I protagonisti che si esibiranno nella terza edizione de Il Cantante Mascherato sono 12 personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. La loro identità è del tutto celata da una maschera, con la quale si esibiscono di fronte a una giuria. Il suo compito è quello di valutare ogni performance, decretando tanto la migliore quanto la peggiore di ogni manche (due in totale). Chi ha ottenuto il punteggio più basso, calcolato tenendo anche conto dell’opinione del pubblico da casa e sui social, dovrà dire addio allo show, rivelando la sua identità.

Ecco il calendario delle puntate:

Venerdì 11 febbraio: prima puntata

Venerdì 18 febbraio: seconda puntata

Venerdì 25 febbraio: terza puntata

Venerdì 4 marzo: quarta puntata

Venerdì 11 marzo: quinta puntata

Venerdì 18 marzo: sesta puntata

