Il 17 febbraio andrà in onda la quinta puntata di Doc 2, apprezzata fiction medical Rai con protagonista Luca Argentero. I segreti del passato stanno venendo a galla, mentre ci si avvicina al gran finale.

Come sempre appuntamento fissato per due episodi in prima serata su Rai 1. Cosa accadrà in questo quart’ultimo appuntamento della seconda stagione di Doc 2?

Doc 2, anticipazioni episodio 9

Ecco cosa accadrà nell’episodio 9 di Doc 2, in onda in prima serata giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.25 su Rai 1, dal titolo Streghe. Andrea Fanti è intenzionato a curare una madre carcerata. Non si tratta di una paziente ideale, considerando come sia accusata di tentato omicidio nei confronti della figlia. Lui però ha una forte morale ed è intenzionato a curare chiunque, senza scegliere in base a nessun preconcetto. Tutti meritano d’essere guariti. L’intero ospedale però gli va contro. Non è facile per lui proseguire su questo percorso, soprattutto perché l’inchiesta su di lui prosegue. In questa fase, inaspettatamente, Fanti e Agnese si ritrovano inaspettatamente vicini.

Damiano ha intanto fatto delle scoperte compromettenti sia sull’ex primario che sulla sua squadra di medici. Ora il nuovo dottore dovrà decidere da che parte schierarsi e in che modo usare queste informazioni. Gabriel, infine, sembra ormai pronto alla partenza. C’è però ancora qualcosa che lo tormenta.

Doc 2, anticipazioni episodio 10

Ecco cosa accadrà nell’episodio 10 di Doc 2, in onda in prima serata giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.25 su Rai 1, dal titolo Padri. Lo staff dell’ospedale deve stringere i denti. Sono costretti a occuparsi di un paziente che non avrebbero mai voluto vedere ricoverato. Andrea, intanto, fatica ad avere un rapporto con sua figlia Carolina. I due sono più lontani che mai e lui deve fare i conti con se stesso. È giunta l’ora di gettare la spugna e arrendersi?

Riccardo, intanto, riesce a ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare ad Alba. I due vanno a fare una gita fuori porta. Le cose però non vanno come aveva previsto. Damiano fa ritorno a Roma, visto che il padre si trova in una brutta situazione. Caruso gli offre una mano ma intende ottenere una contropartita.

