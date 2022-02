Milly Carlucci Patrimonio: quanto guadagna dal cachet a programma

Milly Carlucci, scopriamo tutto sul patrimonio della conduttrice: quanto guadagna per ogni programma che conduce.

Sta per tornare Il cantante mascherato e alla guida del programma ci sarà ancora una volta Milly Carlucci. La conduttrice è uno dei volti più amati della televisione italiana, con tantissimi programmi condotti soprattutto su Rai 1 come Ballando con le stelle e appunto Il cantante mascherato. Una lunga carriera per la showgirl abruzzese: scopriamo quanto guadagna per i programmi che conduce.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CAST: I GIUDICI, LA GIURIA FA DISCUTERE

Milly Carlucci, il patrimonio

Da tantissimi anni ormai Milly Carlucci è un volto noto della televisione: gli esordi risalgono agli anni ’70 e col tempo la donna è diventata una delle conduttrici di punta della Rai. Negli anni ’80 e ’90 si consacra la sua stella, soprattutto nell’esperienza con Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che…, mentre negli anni 2000 arriva l’enorme successo di Ballando con le stelle, che la lancia nell’olimpo delle grandi conduttrici della televisione italiana.

Chiaramente non è facile stabilire con esattezza i guadagni della donna, considerando anche che i cachet ufficiali non sono noti. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Milly Carlucci dovrebbe guadagnare 400.000 euro a stagione per la conduzione dei programmi a lei destinati dalla Rai. Ai guadagni dall’attività televisiva va poi aggiunto il patrimonio del marito, Angelo Donati, che ha fondato un’impresa di costruzioni e due società immobiliari, che operano negli Stati Uniti e in Inghilterra.

Il patrimonio di Milly Carlucci deve essere quindi molto ingente, al netto comunque delle alte spese che sono una naturale conseguenza di stili di vita molto dispendiosi come quelli che conducono le star della televisione. Stando a People with money, la Carlucci è tra le dieci conduttrici televisive più pagate, con un fatturato che si aggira intorno agli 82 milioni di dollari.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI