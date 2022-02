Raimondo Todaro e Francesca Tocca come si sono conosciuti: FOTO inedite

Come si sono conosciuti Francesca Tocca e Raimondo Todaro fa sognare, come erano prima del successo in tv?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, rispettivamente 35 e 33 anni di età, sono una delle coppie più amate della televisione italiana e del mondo della danza. La coppia ha una figlia Jasmine Todaro che ha otto anni di età e che sogna dai genitori un fratellino. In attesa di lieto annuncio da parte dei due ballerini di grande talento, i telespettatori si appassionano sempre di più alla loro storia d’amore. Il 2019 ed il 2020 fece scalpore la relazione tra Francesca tocca ed il ballerino di amici Valentin du mitro. All’epoca lei era, come oggi, una danzatrice professionista del programma condotto da Maria de filippi lui un allievo di latino.

Tra i due scoppiò una breve passione, balzarono alle cronache e diventarono virali i video in cui ballavano insieme al talent show interpretando coreografie in cui era previsto andre qualche bacio. Nulla di importante, una storia mai decollata per davvero e nata quando Francesca e Raimondo si erano separati per un periodo. La Tocca e Todaro si sono lasciati due anni fa perché il loro amore si stava perdendo e non volevano che diventasse qualcosa di brutto, ma si sempre visti per la figlia Jasmine. A fine di questa estate sono tornati insieme perché hanno scoperto di amarsi ancora tanto, dopo che lei è stata vicino al marito ricoverato per una brutta appendicite. In pochi sanno come si sono conosciuti, noi vi proponiamo delle foto risalenti al 2009!

Raimondo Todaro e Francesca Tocca come si sono conosciuti FOTO

Immaginate il sole caldo della Sicilia, in particolare la selvaggia e arabeggiante bellezza di Catania ed il gioco è fatto. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, entrambi gli origini siciliane, si sono conosciuti da adolescenti nel loro paese dove sono nati, appunto il capoluogo siculo. Entrambi di pari passo con i loro studi scolastici si sono trovati grazie alla loro passione in comune che è diventata per entrambi la loro professione: il ballo. Dunque potremmo dire che Francesco Francesca e Raimondo si sono conosciuti grazie al ballo e sono cresciuti insieme.

Si possono scovare sul web video risalenti al 2009 quando giovanissimi danzavano in gare ufficiali, dalla samba al paso doble mostrando talento e bellezza sul palco. Todaro e la Tocca si sono sposati nel 2014. Il matrimonio è stato celebrato a Roma con la piccola Jasmine che in quell’occasione è stata battezzata. Presente anche Milly Carlucci e tanti ospiti di Ballando con Le stelle tra i 150 invitati. Un grande amore il loro che ha sconfitto anche una crisi.

