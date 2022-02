Violeta Mangrinan, scopriamo chi è la spagnola che ha conquistato il cuore di Fabio Colloricchio: i due aspettano un figlio!

Tramite i loro profili Instagram, Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio hanno dato il lieto annuncio: la ragazza è incinta e i due diventeranno quindi genitori. Ma chi è la ragazza spagnola che ha saputo conquistare l’ex tronista di Uomini e Donne? Andiamo a scoprire tutto su Violeta Mangrinan e su come ha conosciuto il futuro padre di suo figlio.

Chi è Violeta Mangrinan

La donna è balzata agli onori delle cronache proprio per la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio. I due si sono conosciuti sempre grazie a un reality, nello specifico in Supervivientes, che nient’altro è che la versione spagnola dell’Isola dei famosi. Tra i due è scoppiata immediatamente la passione e da quel momento sono diventati inseparabili.

Violeta ha 24 anni e ha studiato amministrazione e finanza. Il suo percorso è molto simile a quello della sua dolce metà, in Spagna infatti è diventata famosa grazie alla partecipazione a Mujer y Hombre y viceversa, che sarebbe la versione iberica di Uomini e Donne. Qui la ragazza si è fidanzata col corteggiatore Julien, con cui era ancora fidanzata quando ha preso parte a Supervivientes.

Sull’isola però la situazione è completamente cambiata, con la donna che si è avvicinata a Fabio e in diretta televisiva ha addirittura annunciato la fine della sua storia con Julien e ha rivelato la propria attrazione per l’ex tronista italiano. Da quel momento dunque la storia tra i due ha preso il volo e ora sta per essere suggellata dall’arrivo di un figlio. La spagnola, su Instagram, ha rivelato che tra cinque mesi darà alla luce il nuovo piccolo membro della famiglia, che sta quindi per allargarsi a riprova del grandissimo amore tra i due.

Nessuna reazione dalla famosa ex di Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato, la scelta del tronista a Uomini e Donne. I due si sono lasciati molto male, con l’uomo che non ha nascosto il proprio risentimento, ma entrambi ormai sono andati avanti, con la donna che è fidanzata con l’ex calciatore della Primavera del Napoli: Armando Anastasio.

