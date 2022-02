Coppie Grande Fratello chi ancora insieme e chi si è lasciato

Grande Fratello, vediamo le coppie più famose che sono nate all’interno della casa nelle varie edizioni del programma.

Una convivenza forzata come quella che devono vivere i concorrenti del Grande Fratello può portare, inevitabilmente, alla creazione di legami molto importanti e nella storia del programma è capitato che all’interno della casa scoccasse anche l’amore. Non semplici flirt situazionali, ma vere e proprie storie d’amore che sono continuate anche fuori dalla casa. Andiamo alla scoperta delle coppie più famose formatesi all’interno del Grande Fratello.

Grande Fratello, le coppie nate nella casa

Una delle coppie più famose nate all’interno della casa p sicuramente quella formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. I due si sono conosciuti nell’edizione del 2004 del GF e da quel momento non si sono più lasciati. Appena un anno dopo i due si sono sposati e poi hanno allargato la famiglia, dando alla luce Matilda e Tancredi.

Diversa la sorte di un’altra coppia famosissima, ovvero Tommy Vee e Carolina Marconi. I due si sono conosciuti nella quarta edizione del programma e dopo aver messo in mostra un’ardente passione all’interno della casa si sono lasciati di botto una volta tornati alla vita reale.

Sorte simile per Alessandro Tersigni e Melita Toniolo, che si sono conosciuti nella settima edizione del Grande Fratello e, nonostante la donna fosse già fidanzata, hanno intrapreso una relazione, per lasciarsi però appena due anni dopo.

Storie d’amore anche per latri due ex concorrenti del Grande Fratello che, una volta usciti dalla casa, sono diventati molto famosi. Tra questi c’è Luca Argentero, che è diventato uno degli attori di punta del panorama attuale italiano e che nella casa ha avuto una storia con Marianella Bargilli. L’amore tra i due ha avuto vita breve e si è esaurito subito dopo la fine del programma. Un altro grande ex protagonista del GF è il compianto Pietro Taricone, che ha scritto una pagina storica del programma con la sua notte di passione, nella prima edizione del Grande Fratello, con Cristina Plevani, vincitrice quell’anno.

Un’altra famosissima coppia nata al Grande Fratello è quella formata da Filippo Bisciglia e Simona Salvemini. I due si sono conosciuti nella sesta edizione del programma e la donna ha conquistato il cuore di Filippo, che al tempo era fidanzato con Flora Canto. Dopo la fine del programma, però, i due hanno preso strade separate.

Infine, chiudiamo questa rassegna con un’altra coppia che ancora resiste, ovvero Francesca Rocco (nota come Chicca) e Giovanni Masiero. I due si sono conosciuti nel 2014 e fuori dal programma hanno mantenuto in vita la propria relazione, allargando la famiglia anche con due bambine: Ginevra e Beatrice.

Le coppie nate al Grande Fratello Vip

Infine, nuovi amori sono nati anche nell’edizione Vip del Grande Fratello. La coppia più famosa è quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che sta anche per avere il suo primo figlio: il piccolo Gabriele. Infine ci sono i Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il loro amore, condiviso su Instagram, é il più amato del web e dura a gonfie vele.

