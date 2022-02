Grande Fratello VIP 14 febbraio chi è in nomination e pronostici eliminato

Grande Fratello Vip: chi sarà il concorrente che verrà eliminato dal televoto? Scopriamo i pronostici per la puntata del 14 febbraio.

Il GF Vip è pronto a tornare con una puntata esplosiva dopo una settimana di pausa. Tra i punti d’interesse della puntata del 14 febbraio c’è sicuramente il solito appuntamento col televoto, che decreterà quale concorrente dovrà lasciare la casa del Grande Fratello. In nomination ci sono Kabir Bedi e i due nuovi volti del programma: Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Vediamo dunque, secondo i pronostici, chi dovrebbe venire eliminato nella puntata del 14 febbraio.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP: ALEX BELLI BEFFATO

Grande Fratello Vip: i pronostici del 14 febbraio

Kabir è uno dei personaggi storici di questa edizione del Grande Fratello e ha sempre avuto un buon feeling col pubblico, ma Antonio e Gianluca sono entrati in maniera positiva all’interno del programma, attirando da subito le attenzioni degli spettatori.

La sfida si prospetta dunque molto interessante e, come al solito, possiamo farci un’idea su come potrebbe andare andando a vedere gli esiti del sondaggio proposto dal sito ufficiale del Grande Fratello. Una cartina al tornasole sempre molto indicativa, che ad esempio la scorsa settimana ha confermato l’elezione di Delia Duran come prima finalista di questa edizione del GF Vip.

Stando dunque al sondaggio del Grande Fratello, che chiede di indicare il preferito al pubblico votante, Antonio Medugno dovrebbe stare abbastanza tranquillo, avendo raccolto quasi la metà delle preferenze del web. Col 48,45% il giovane influencer guida la classifica di questo sondaggio, seguito da Kabir col 36,46%. Molto più attardato Gianluca Costantino, che ha raccolto appena il 15,09% di preferenze, un risultato che suona come una condanna per lui.

Salvo clamorosi ribaltamenti, dovrebbe essere Gianluca Costantino quindi a lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 14 febbraio, con Antonio Medugno e Kabir Bedi che restano in corsa per un posto nella finale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI