Dalle anticipazioni del grande fratello VIP entra Alex belli ma per lui è in serbo una vera e propria beffa questa sera

Dopo una settimana di stop con l’organizzazione del nuovo palinsesto arriva scoppiettante più che mai un’altra puntata del Grande Fratello VIP. Questa sera 14 febbraio entra nella casa Alex Belli che cambierà per sempre il corso di questo reality. Le intenzioni dell’attore di Centovetrine sembrano chiare vuole riconquistare sua moglie Delia Duran a cui ha dedicato anche un aereo. Ha sempre però parlato d’amore anche nei confronti di Soleil e facendo un giro tra i commenti social dei telespettatori su Instagram, il dubbio che possa fare gli occhi dolci all’influencer si continua ad insinuare.

La sorpresa però potrebbe essere un’altra, una bella beffa per Alex belli che dovrà affrontare la vicinanza tra la moglie Delia e il neo entrato Antonio Medugno. Non solo Soleil invece si è avvicinata all’altro nuovo concorrente Gianluca Costantino. Le anticipazioni del grande fratello VIP di questa sera 14 febbraio lasciano infatti poco spazio all’immaginazione.

Leggi anche: Chi è Antonio Medugno nuovo concorrente del Gf Vip: punta Jessica dopo un flirt con Clarissa?

Anticipazione Grande Fratello VIP 14 Febbraio, bacio Delia e Antonio

Le ultimissime sul grande fratello VIP parlano di un bacio tra Delia Duran e Antonio Medugno. La verità è che i due si sono scambiati un bacio fugace durante il gioco Mikado Kiss. Delia in realtà ha cercato di baciarlo ma è stato Medugno a scostarsi. Il nuovo concorrente del grande fratello VIP, infatti, teme che la Duran lo stia corteggiando e si sia avvicinato a lui solo per far ingelosire Alex Belli. Lui al contrario si ritiene davvero interessato alla modella di origini venezuelane e per questo ha preferito poi fare un passo indietro per non rimanere male. Sono molto vicini stando alle anticipazioni del grande fratello VIP anche altri due concorrenti: Soleil Sorge e Gianluca Costantino non fanno che stare sempre vicini, a chiacchierare e ad allenarsi. Sta nascendo una nuova amicizia da chimica artistica? Lo scopriremo nella puntata di questa sera del 14 febbraio del grande fratello VIP che sarà dedicata anche alla festa degli innamorati.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 14 Febbraio: Miriana e i dubbi su Biagio

Le ultimissime sul grande fratello VIP in tema d’amore invece sono un po’ mare per Miriana Trevisan. La showgirl ci ha ripensato e non riguardo al sentimento che prova per Biagio ma sulla sincerità dell’ex concorrente del grande fratello VIP. Sulla casa è passato un aereo che in linguaggio particolarmente criptico cercava di mettere in guardia Miriana. Lei si è sfogata con Davide Silvestri e anche lui ha confermato che l’atteggiamento dell’esperto di gossip Danelli gli è sembrato un po’ strano. Secondo l’attore Biagio più che parlare del suo amore per Miriana sembrava essere entrato per mettere in chiaro al pubblico il suo atteggiamento, dunque un ingresso più per se stesso che per la sua fidanzata. Probabilmente Alfonso Signorini nella puntata di questa sera del 14 febbraio, stando alle anticipazioni, farà chiarire i due interessati. Come detto è anche San Valentino e sicuramente ci sarà una bella sorpresa da parte di Manuel Bortuzzo per la sua Lulù.

Leggi anche: Lulu Selassie chirurgia: prima e dopo FOTO

Anticipazioni Grande Fratello VIP: chi è in nomination 14 Febbraio

La puntata di questa sera del grande fratello VIP è particolarmente interessante riguardo a chi sarà l’eliminato. In nomination ci sono Kabir Bedi, addirittura tra i favoriti alla vittoria finale, Antonio Medugno e Gianluca Costantino, due nuovi concorrenti del grande fratello VIP. Se Kabir è sempre piaciuto al pubblico, i due nuovi ingressi stando alle ultimissime del Gf VIP hanno di sicuro interessato il pubblico con i loro avvicinamenti alle due belle della casa. Inoltre, a muovere gli equilibri nella Casa, le alleanze che cominciano a cambiare. Manila è sempre più distante da Katia e Soleil, per lei ci potrebbe anche essere un chiarimento da parte del suo Lorenzo Amoruso che pochi giorni fa ha scritto dei post su Instagram che sembravano ambigui. Nathaly Caldonazzo, a sorpresa, si è chiarita con la Sorge. Scopriremo questa sera al Grande Fratello VIP con Alfonso Signorini se è nata questa nuova amicizia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI