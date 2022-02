Doctor Strange nel multiverso della follia è uno dei film più attesi del 2022. La pellicola Marvel, con protagonista Benedict Cumberbatch, affronterà in maniera approfondita il tema del Multiverso. È questo il vero punto cardine della nuova fase dell’MCU. Se Loki lo ha introdotto e Spider-Man: No Way Home ne ha affrontato una sezione ben precisa, Doctor Strange 2 lo affronterà appieno.

La Marvel ha condiviso online il nuovo trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia in occasione del SuperBowl. Benedict Cumberbatch si mostra in azione, con immagini inedite che consentono uno sguardo più approfondito su ciò che accadrà tra qualche mese.

Doctor Strange nel multiverso della follia, nuovo trailer

Rumor confermati, con la Marvel che ha pubblicato il nuovo trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia in occasione del Super Bowl 2022. Un nuovo sguardo dedicato alla pellicola di Sam Raimi, con immagini inedite che faranno impazzire i fan dell’MCU.

Vengono mostrate tutte le catastrofiche conseguenze di quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home. Una delle scene più rilevanti del trailer è quella che vede lo stregone in manette. Dovrà pagare per le sue azioni e viene condotto dinanzi a quelli che sembrano essere gli Illuminati. Tra loro vi è un personaggio calvo che dice che Strange debba sentire la verità.

Doctor Strange nel multiverso della follia, quando esce

Uno dei film più attesi del 2022, tra quelli Marvel e non solo, dà appuntamento al pubblico per il prossimo 6 maggio. Benedict Cumberbatch tornerà al cinema dopo Spider-Man: No Way Home. Chiunque volesse vedere la pellicola dovrà Doctor Strange nel multiverso della follia dovrà attendere ancora qualche mese. Si potrà apprezzare la pellicola soltanto sul grande schermo, per poi vedere il film in streaming dopo tre mesi circa in digitale, acquistandolo, noleggiandolo o apprezzandolo su Disney+.

