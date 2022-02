Chi è l’ex di Nathaly Caldonazzo Andrea Ippoliti, attacchi di panico per lui

Nella Casa del Grande Fratello VIP, durante la puntata alle 14 febbraio, la Caldonazzo ha incontrato il suo ex Andrea Ippoliti. Scopriamo chi è dopo Temptation Island

Era nell’aria ed è successo nella puntata del grande fratello del 14 febbraio che Caldonazzo incontrasse il suo ex di Temptation Island, quello che l’ha tradita. Andrea Ippoliti era scomparso dal mondo della TV per sua scelta e lo abbiamo previsto per pochi minuti nel fuori dalla porta rossa. Lui ha chiesto alla sua ex fidanzata di non insultarlo più, lei ha rivelato che dopo il tradimento di lui con la tentatrice Zoe, ha sofferto di attacchi di panico. Scopriamo chi è Andrea Ippoliti, l’ex di Nathaly che ha fatto con lei Temptation Island.

Chi è l’ex di Nathaly Caldonazzo entrato nella Casa del Gf VIP

È Andrea Ippoliti l’ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo che è entrato nella casa del grande fratello VIP per un confronto con lei. Sì, è l’uomo che partecipò con lei a Temptation Island tre anni fa e che l’ha tradita con la tentatrice Zoe, con cui ha avuto anche una relazione durata pochi mesi. Andrea Ippoliti è nato il 6 febbraio del 1973 ed ha oggi 49 anni di età. L’ex fidanzato della Caldonazzo che è entrato nella casa del Gf VIP è di origini laziali, Andrea Ippoliti è infatti nato a Roma.

Dopo i suoi studi scolastici si è occupato della gestione della tabaccheria di famiglia, di lavoro infatti fa l’imprenditore. Temptation Island e la relazione naufragata con Nathaly è tornato alla sua vita di sempre. L’ex moglie di Andrea Ippoliti è Daniela Pandini con cui è stato sposato diversi anni e ha avuto tre figli. La Caldonazzo ed il suo ex fidanzato di Temptation Island si sono conosciuti tramite amici comuni e sono stati fidanzati per tre anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI