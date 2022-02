GF Vip, perché Manuel Bortuzzo si è tatuato il 22, c’entra il passato

Grande Fratello VIP, durante la puntata del 14 febbraio Manuel Bortuzzo rivela perché si è tatuato il numero 22

Al Grande Fratello VIP la puntata del 14 febbraio è stata all’insegna dell’amore. Quali sono stati i regali che i rispettivi fidanzati hanno fatto i concorrenti del Gf VIP? Miriana Trevisan ha ricevuto da Biagio D’Anelli una serenata dal cantante di Brutta, Alessandro Canino, perché è la loro canzone. Manila Nazzaro ha ricevuto dal suo compagno Lorenzo Amoruso delle rose rosse ed una poesia. Davide ha ricevuto un messaggio in una bottiglia da parte della fidanzata, Giucas Casella un video messaggio registrato dalla sua compagna Valeria, nota doppiatrice di Sex and the City.

Parole d’amore sono anche per Kabir Bedi dalla moglie. Infine Sophie Codegoni ha ricevuto una cena romantica con tanto di palloncini rossi organizzata del suo fidanzato della Casa, Alessandro Basciano. Sembrava che Lulù non avesse ricevuto nessuna sorpresa per San Valentino da parte del suo fidanzato, conosciuto in casa. Invece non è stato così e nel corso della puntata ha ricevuto la sorpresa dal suo amore Manuel Bortuzzo che ha rivelato perché si é tatuato il numero 22.

Gf VIP, perché Manuel si è tatuato il numero 22 sul collo

Manuel Bortuzzo ha regalato per San Valentino alla sua amata Lulù un orsacchiotto gigante che in suo onore la fidanzata ha chiamato Manu. Insieme al peluche la Princess ha ricevuto anche delle rose rosse e un romantico biglietto in cui il fidanzato le raccontava tutto il suo sentimento per lei. Non è ovviamente finita qui, Lulù ha poi incontrato Bortuzzo nel giardino della casa. Lui ha spiegato che non gli è stato concesso di fare la quarantena per abbracciarla e Alfonso Signorini ha detto che intercederà per permettere che anche lui possa entrare come ospite, come già accaduto per Biagio D’Anelli e Miriana.

Poi è arrivato l’annuncio: Manuel si è tatuato sul collo il numero 22 perché è il giorno in cui lui e Lulù si sono fidanzati all’interno della casa del grande fratello. I due si sono infatti dati il primo bacio il 22 settembre, infatti è anche il numero delle rose rosse che il nuotatore ha regalato alla sua adorata principessa.

