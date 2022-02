Eros Ramazzotti in concerto: tour 2022 prezzi biglietti

Eros Ramazzotti, scopriamo le date dei prossimi concerti del cantante e i prezzi dei biglietti per assistere al suo tour.

Eros Ramazzotti sta per tornare: il 2022 sarà l’anno del grande ritorno sulle scene di uno dei più importanti cantanti della scena musicale italiana. Con un video sui propri social, l’artista aveva annunciato il suo ritorno con un nuovo album e un tour, a quattro anni di distanza dall’ultimo CD: Vita ce n’è. Vediamo dunque quando uscirà il nuovo album di Eros Ramazzotti e quando potremo tornare a vedere le sue esibizioni dal vivo.

MICHELLE IMPOSSIBLE OSPITI: EROS RAMAZZOTTI IL LIETO ANNUNCIO

Eros Ramazzotti: il tour nel 2022

L’ultimo CD risale al 2018, mentre l’ultimo tour, che ha visto il cantante esibirsi in tutto il mondo, è terminato nel marzo 2020. Con la pandemia il mondo della musica ha subito rallentamenti importanti, specialmente per quanto riguarda i live, più volte rinviati a causa delle restrizioni. Sono tanti gli artisti dunque che si sono visti meno negli ultimi due anni e tra questi c’è Eros Ramazzotti, pronto a tornare nel corso del 2022.

Tuttavia, ancora non ci sono informazioni circa la data di uscita del nuovo album, né tanto meno sul tour che avrà luogo nel 2022, che probabilmente sarà su scala mondiale. Il video che ha anticipato il ritorno sulle scene di Eros terminava col messaggio “Finalmente torneremo insieme” in italiano, spagnolo e inglese ed è quindi presumibile che Eros Ramazzotti si esibirà in giro per il mondo durante il 2022. Per quanto riguarda i biglietti, tutte le informazioni verranno rilasciate all’annuncio delle date del tour, presumibilmente da TicketOne o comunque da qualche altro rivenditore ufficiale.

Tantissima attesa dunque per l’attesissimo ritorno del cantante romano, che nel corso di quest’anno darà vita al quindicesimo album in studio. Intanto, per Ramazzotti ci sarà la bellissima reunion con l’ex moglie Michelle Hunziker a vent’anni di distanza, con la sua partecipazione al programma della donna: Michelle impossible.

