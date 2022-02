Michelle Hunziker prima e dopo chirurgia FOTO

Com’è cambiata negli anni Michelle Hunziker? Vediamo com’era prima e com’è diventata oggi e se si è sottoposta a interventi di chirurgia.

Michelle Hunziker è pronta a celebrare la sua lunga carriera, quasi trentennale, col programma Michelle Impossible, due serate in cui la showgirl accoglierà amici e colleghi. Un’occasione per ripercorrere le vicende di uno dei volti più noti dello spettacolo italiano: vediamo dunque com’era agli esordi Michelle Hunziker e com’è cambiata negli anni, scoprendo anche se la donna si è sottoposta a interventi chirurgici di qualsiasi natura.

Michelle Hunziker prima

Sono passati tantissimi anni ormai dagli esordi dell’ex modella italo-svizzera in televisione: sul finire degli anni ’90 si è fatta conoscere partecipando a Miss Buona Domenica, poi ha ottenuto il successo grazie alla conduzione di Paperissima Sprint.

Michelle Hunziker è stata però sempre anche un vero e proprio modello di bellezza, col suo sorriso contagioso e la sua allegria trascinante. Nonostante il trascorrere degli anni e gli inevitabili segni del tempo, la donna ha mantenuto intatta la sua bellezza: dono di natura o merito del chirurgo? La donna ha sempre negato di essere ricorsa a ritocchi estetici, difendendo la naturalezza del suo aspetto, ma ovviamente non sono mancate le insinuazioni contrarie.

Michelle Hunziker oggi

Oggi la showgirl ha 45 anni e rimane una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Il suo aspetto non sembra molto cambiato e sembra verosimile dunque che non si sia mai sottoposta ad alcun intervento estetico, curando il suo aspetto solo in maniera naturale. Tuttavia, un esperto del settore, come il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis, ha riferito a Nuovo di avere dei dubbi sul seno della showgirl, che sembra aumentato in maniera artificiale.

Insomma, rimane il mistero del ritocchino al seno, ma per il resto l’aspetto di Michelle Hunziker mantiene una bellezza e una naturalezza a dir poco invidiabili.

