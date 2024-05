Richard Williams oggi: la malattia, altro figlio e 3 divorzi

Richard Williams detto The King oggi ha 82 anni e si vocifera di una sua malattia. Il padre delle sorelle Venus e Serena è invece padre di altri figli

Un uomo ricco e di successo con una famiglia numerosa, può davvero definirsi un King Richard Williams, il padre delle sorelle Venus e Serena, campionesse di tennis. Il soprannome calza, appunto a pennello, se sì fa un excursus della sua biografia fatta di povertà e razzismo. È infatti cresciuto a Shreveport, periferia della Lousiana, dove l’odio tra i bianchi e neri era di casa. Terzo di quattro fratelli, si arrangia facendo ogni tipo di lavoro per sostenere come poteva la sua famiglia che a stento arrivava a fine mese. In questo contesto conosce da giovanissimo Betty Johnson tra i banchi di scuola e da cui ha avuto cinque figli. Dopo il divorzio dalla sua prima moglie, facendo sempre lavori saltuari, decise di trasferirsi a Los Angeles con un sogno nel cassetto, quello di diventare ricco. Non che in California se la cavasse benissimo dal punto di vista dello stipendio, ma aveva forza d’animo e soprattutto una visione lungimirante della vita. Nei primi Ottanta conosce la sua futura seconda moglie, Oracene Price, e già durante la prima gravidanza di lei guardando in tv il Roland Garros decise che la figlia Venus, in questo caso, sarebbe diventata una tennista. Inutile pensare all’amore per lo sport, era solo una questione di soldi perché i premi a partita e dei tornei erano davvero elevati e quindi sentendosi preparato a fare la differenza iniziò a studiare solo sui manuali e tramite registrazioni di partite di questa disciplina le regole e i segreti di palline e racchetta. Dopo la nascita di Serena inizia ad allenare quelle che saranno le famose sorelle Williams con dei trucchetti impensabili per i professionisti del genere. Richard Williams affittava lui personalmente i campi dove Venus e Serena si potessero allenare dopo scuola da sole, utilizzava solo palline usate e buttate nella spazzatura ma soprattutto pagava i ragazzini poveri del quartiere per insultare le figlie durante gli allenamenti. Le ignominie più brutali, secondo lui, erano utili per addestrarle a quello che sarebbe stato il pubblico e l’odio razziale nei loro confronti. Dopo 20 anni di matrimonio, quando era all’apice del successo, per il padre delle sorelle Williams arriva il divorzio, si vocifera per i suoi continui tradimenti. Inizia così una nuova vita.

Richard Williams oggi: il divorzio dalla terza moglie

Purtroppo nel 2003 Richard Williams ha dovuto affrontare la morte della figlia Yetunde, colpita da un proiettile vagante a 31 anni. Dal punto di vista biologica non era sua figlia, ma di Oracene Price. L’uomo però aveva cresciuto Yetunde ed era visto come il padre della donna morta a Compton. Nel 2020 invece si è vissuto un vero e proprio giallo su una grave malattia che avrebbe colpito il padre delle sorelle Williams. Il Daily Mail era riuscito ad intercettare un documento nella prima causa di divorzio dalla terza moglie, Lakeisha, di 40 anni più giovane e da cui ha avuto un figlio che ha oggi 11 anni. Secondo il tabloid inglese Richard Williams avrebbe avuto circa 5 anni fa due ictus che gli avrebbe causato come conseguenza una demenza senile. Questa notizia però non è mai stata confermata dalla famiglia del padre delle sorelle Williams e neanche dai media americani da sempre molto attenti alle vicende che orbitano attorno a Serena e Venus. Oggi l’allenatore di Venus e Serena, che praticamente vive di rendita, ha divorziato di nuovo da Lakeisha con cui inizialmente aveva fatto pace accusandola di alcolismo. Tesi smentita seccamente dalla modella.