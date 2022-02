Francesca Fagnani ed Enrico Mentana come si sono conosciuti: storia d’amore

Ripercorriamo la storia d’amore tra Francesca Fagnani ed Enrico Menatana: come si sono conosciuti e i dettagli della loro relazione.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono una delle coppie più note del mondo del giornalismo e da parecchi anni ormai condividono le rispettive vite. Andiamo alla scoperta dei dettagli della loro storia d’amore: da come si sono conosciuti a come vivono la loro quotidianità.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana: la storia d’amore

I due giornalisti stanno insieme dall’ormai lontano 2013. Quasi dieci anni di amore, ma anche di riservatezza, perché entrambi tengono molto alla propria sfera privata e la custodiscono gelosamente, nonostante la loro enorme popolarità. La donna ha raccontato a Vanity Fair di avere un vero e proprio rifiuto per la mondanità, cerca sempre di tenersi lontana dal gossip e pubblica pochissimi scatti della sua vita di coppia.

I due sono molto innamorati, nonostante l’enorme differenza d’età che intercorre tra loro. Lui è classe 1955, mentre lei è nata nel 1978 e quindi tra i due ci sono ben 23 anni di differenza. La coppia vive a Roma e non ha figli. Francesca non ne ha mai avuti, mentre Enrico ne ha ben 4: due nati dal precedente matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula (Giulio e Vittoria) e altri due da due precedenti relazioni: Stefano con Fulvia Di Giulio e Alice con Letizia Lorenzini Demilani.

Con tutta l’attenzione che i due coniugi riservano al mantenimento della loro sfera privata, non sappiamo molti dettagli su come sia nato il loro amore. È presumibile comunque che, condividendo la sfera lavorativa, si siano conosciuti grazie a qualche esperienza professionale. Nulla di certo però e probabilmente i due amanti difficilmente parleranno apertamente della loro storia, preferendo far parlare di sé per i loro mestieri più che per le loro avventure quotidiane e sentimentali.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI