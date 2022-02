Oscar 2022, Dune: trama, cast e quando esce la parte 2

Dune di Denis Villeneuve è un film a dir poco complesso. Riuscire ad adattare l’opera fantascientifica di Frank Herbert è una vera e propria impresa. Dal tentativo di Jodorowsky al film di David Lynch, questa non è affatto la prima volta che un regista tenta di realizzare questo sogno.

Candidato agli Oscar 2022 in svariate categorie, Dune di Villeneuve è un film che ha fatto largamente parlare di sé. Amato e criticato, offre una prima parte decisamente intrigante. Il giudizio è però sospeso, considerando come la parte più ricca della storia deve ancora essere narrata. Dune parte 2 è già stato annunciato e non è da escludere che il regista possa optare per una trilogia, così da non dover tralasciare davvero alcun dettaglio cruciale del primo capitolo della saga di Herbert.

Dune, trama e cast

In un lontano futuro la razza umana si è espansa nell’universo, ora sotto il controllo di un impero interstellare, basato su un ordine che pare ricordare quello del feudalesimo. Ogni territorio è sottoposto al controllo di una casa nobiliare e tutte rispondono all’imperatore. Tanti gli interessi economici e politici, sempre pronti a scatenare conflitti. Il principale è quello della spezia, legata all’inospitale pianeta Arrakis.

È qui che la famiglia Atreides, potentissima e molto amata dal popolo, viene spedita dall’imperatore. Tocca a loro prendere possesso del territorio che per anni è stato gestito dagli Harkonnen, che si sono incredibilmente arricchiti grazie al commercio della spezia. Hanno portato il terrore assoluto su quel pianeta, noto a tutti come Dune.

Le cose andranno diversamente sotto la guida del Duca Leto, che sa bene però come la famiglia rivale, ben legata all’imperatore, sia pronta a muovere battaglia. Sul pianeta ci sarà anche suo figlio Paul, che secondo l’ordine Bene Gesserit potrebbe rivelarsi essere lo Kwisatz Haderach, l’eletto. Il suo destino e quello dell’intero universo sono strettamente connessi. Su Dune diventerà un uomo ben diverso da suo padre, scoprendo il segreto che si cela su Arrakis.

Ecco il cast di Dune:

Timothée Chalamet: Paul Atreides

Rebecca Ferguson: Lady Jessica Atreides

Oscar Isaac: duca Leto Atreides

Josh Brolin: Gurney Halleck

Stellan Skarsgård: barone Vladimir Harkonnen

Charlotte Rampling: Gaius Helen Mohiam

Dave Bautista: Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen

Stephen McKinley Henderson: Thufir Hawat

Zendaya: Chani

David Dastmalchian: Piter De Vries

Chang Chen: dott. Wellington Yueh

Sharon Duncan-Brewster: dott.ssa Liet-Kynes

Jason Momoa: Duncan Idaho

Javier Bardem: Stilgar

Babs Olusanmokun: Jamis

Souad Faress: veridica Bene Gesserit imperiale

Dune parte 2, quando esce

Dune 2 è stato confermato ufficialmente. Il successo della prima parte ha portato Denis Villeneuve a ricevere l’autorizzazione per avviare la produzione del nuovo film della saga fantascientifica. Una pellicola che promette d’essere ben più ricca d’eventi della prima. Si entra nel vivo della storia, che potrebbe non concludersi con la prossima pellicola. Ad oggi l’uscita di Dune 2 è prevista per l’autunno 2023. Nello specifico la data è quella del 20 ottobre ma non è dato ancora sapere se sia possibile rispettarla o meno.

Denis Villeneuve ha avuto modo di parlare dei suoi progetti per il prossimo titolo. Ci sarà di sicuro spazio per Feyd-Rautha, neanche mostrato fino a questo punto. Vi erano già molti personaggi, ha spiegato il regista, che ha voluto evitare di confondere il pubblico o, peggio ancora, non dare il giusto riguardo al suo ruolo.

Si comprenderà meglio il discorso sui viaggi nel tempo, per rimasti in una dimensione alquanto evocativa. Non è ancora chiaro, però, se il prossimo film concluderà gli eventi del primo romanzo. Villeneuve guarda al futuro con speranza e, oltre a ipotizzare una trilogia per il primo volume, sogna di adattare l’intera saga di Herbert, generando un franchise cinematografico talmente ricco da porsi al fianco de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Dune streaming

Chiunque volesse vedere o rivedere Dune di Denis Villeneuve potrà farlo in streaming grazie a Sky Q o NOW. La piattaforma vanta infatti in esclusiva la pellicola, inserita nel pacchetto abbonamento. In alternativa è possibile noleggiare o acquistare il film in digitale tramite i vari store, da Prime Video a Rakuten, da Apple+ a Chili, fino a YouTube e non solo.

