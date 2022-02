Tutto pronto per le nomination degli Oscar 2022. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 14.18 (ora italiana). I canali ufficiali dell’Academy proporranno l’evento in maniera totalmente gratuita.

Nominato È stata la mano di Dio, ultimo film di Paolo Sorrentino, scelto nell’elenco dei migliori film internazionali per gli Oscar 2022. Ecco le 23 categorie i cui candidati saranno annunciati quest’oggi dagli attori Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan. Appuntamento fissato con gli Oscar per il prossimo 27 marzo.

Oscar 2022 nomination, diretta LIVE

L’evento si svolge a Los Angeles, come da consuetudine. Se in Italia il via viene dato alle 14.18, negli Stati Uniti è l’alba. Esulta Paolo Sorrentino, già vincitore agli Oscar con La Grande Bellezza.

Attore non protagonista : Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsus (I segni del cuore), Jesse Plemons (Il potere del cane), Kodi Smit-McPhe (Il potere del cane), J.K. Simmons (A proposito dei Ricardo)

: Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsus (I segni del cuore), Jesse Plemons (Il potere del cane), Kodi Smit-McPhe (Il potere del cane), J.K. Simmons (A proposito dei Ricardo) Attrice non protagonista : Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana Debose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (Il potere del cane), Aunjanue Ellis (Una famiglia vincente)

: Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana Debose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (Il potere del cane), Aunjanue Ellis (Una famiglia vincente) Colonna sonora : Don’t Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the dog

: Don’t Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the dog Cortometraggio : Ala Kachuu, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind, Please Hold

: Ala Kachuu, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind, Please Hold Cortometraggio animato : Affair of the Art, Bestia, Robin Robin, Boxballet, The Windshield Wiper

: Affair of the Art, Bestia, Robin Robin, Boxballet, The Windshield Wiper Costumi : Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story

: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story Sceneggiatura originale : Belfast, Don’t Look Up, Una famiglia vincente – King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World

: Belfast, Don’t Look Up, Una famiglia vincente – King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World Sceneggiatura non originale : I segni del cuore, Drive my car, Dune, The Lost Daughter, Il potere del cane

: I segni del cuore, Drive my car, Dune, The Lost Daughter, Il potere del cane Sonoro : Belfast, Dune, No Time To Die, The Power of the dog, West Side Story

: Belfast, Dune, No Time To Die, The Power of the dog, West Side Story Attore protagonista : Javier Bardem (A proposito dei Ricardo), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom), Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard), Denzel Washington (Macbeth)

: Javier Bardem (A proposito dei Ricardo), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom), Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard), Denzel Washington (Macbeth) Attrice protagonista : Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Fate), Olivia Colman (The Lost daughter), Nicole Kidman (a proposito dei Ricardo), Penelope Cruz (Madres Paralelas), Kristen Stewart (Spencer)

: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Fate), Olivia Colman (The Lost daughter), Nicole Kidman (a proposito dei Ricardo), Penelope Cruz (Madres Paralelas), Kristen Stewart (Spencer) Canzone originale : Be Alive (King Richard), Dos Oroguitas (Encanto), Down to Joy (Belfast), No Time To Die (No Time To Die), Somehow you do (Four Good Days)

: Be Alive (King Richard), Dos Oroguitas (Encanto), Down to Joy (Belfast), No Time To Die (No Time To Die), Somehow you do (Four Good Days) Cortometraggio documentario : Audible, Lead me home, The queen of backetball, Three songs for benazir, When we were bullies

: Audible, Lead me home, The queen of backetball, Three songs for benazir, When we were bullies Documentario : Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul, Writing with fire

: Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul, Writing with fire Effetti visivi : Dune, Free Guy, No Time To Die, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: No Way Home

: Dune, Free Guy, No Time To Die, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: No Way Home Film : Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, Una famiglia vincente – King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story

: Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, Una famiglia vincente – King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story Film d’animazione : Encanto, Flee, Luca, I Mitchell contro le Macchine, Raya e l’ultimo drago

: Encanto, Flee, Luca, I Mitchell contro le Macchine, Raya e l’ultimo drago Film Internazionale : Drive My Car, Flee, È stata la mano di Dio, Luana: A Yak in the Classroom, The Worst Person in the World

: Drive My Car, Flee, È stata la mano di Dio, Luana: A Yak in the Classroom, The Worst Person in the World Fotografia : Dune, La fiera delle illusioni, Il potere del cane, Macbeth, West Side Story

: Dune, La fiera delle illusioni, Il potere del cane, Macbeth, West Side Story Montaggio : Don’t Look up, Dune, Una famiglia vincente – King Richard, Il potere del cane, Tick, Tick… BOOM

: Don’t Look up, Dune, Una famiglia vincente – King Richard, Il potere del cane, Tick, Tick… BOOM Regia : Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Amaguchi (Drive my car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campione (Il potere del cane), Steven Spielberg (West Side Story)

: Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Amaguchi (Drive my car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campione (Il potere del cane), Steven Spielberg (West Side Story) Scenografia : Dune, La fiera delle illusioni, Il potere del cane, Macbeth, West Side Story

: Dune, La fiera delle illusioni, Il potere del cane, Macbeth, West Side Story Trucco e acconciature: Il principe cerca figlio, Cruella, Dune, Gli occhi di Tammy Faye, House of Gucci

Oscar 2022 nomination, dove vedere

Chiunque volesse seguire la diretta dell’evento per le nomination dei prossimi Oscar potrà farlo attraverso i canali social dell’Academy. Di seguito riportiamo il live streaming dal canale YouTube ufficiale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI