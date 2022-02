L’Amica Geniale 4 cambiano le attrici: perché Gaia Girace e Margherita Mazzucco fuori

L’Amica Geniale 4 cambierà pelle: scopriamo perché non torneranno le due protagoniste, Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Mentre sta andando in onda la terza stagione de L’Amica Geniale, si parla già della quarta stagione e delle clamorose novità che avrà. Diremo addio, infatti, ai due volti protagonisti della fortunata serie in onda su Rai 1, ovvero Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Una notizia che ha sconvolto i fan della serie, ma che ha delle ragioni ben precise: scopriamole.

L’Amica Geniale 4: perché non ci saranno Margherita Mazzucco e Gaia Girace

Le due attrici protagoniste della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante hanno confermato, in un’intervista a Vanity Fair, il loro imminente addio alla fiction. Nessuna rottura, però, ma una naturale conseguenza delle pieghe che prende il racconto ne L’Amica Geniale. Infatti, le due attrici sono troppo giovani per interpretare i loro personaggi, Lenù e Lila, che nella quarta stagione saranno ormai trentenni.

Insomma, sorge un evidente limite anagrafico che impedirà a Margherita Mazzucco e Gaia Girace di continuare a vestire i panni delle due protagoniste della serie nella quarta stagione. Già in questa terza le due sono molto cresciute e infatti non sono mancate le polemiche sull’imprecisione anagrafica delle due attrici, poco credibili nei ruoli due donne ormai adulte. Nella quarta stagione quindi si cambierà e anche le due protagoniste si sono dette d’accordo con questa scelta, riconoscendo che sia diventato ormai difficile per loro vestire i panni di Lenù e Lila ulteriormente.

Ci sarà da capire dunque chi le sostituirà. Non ci sono ancora notizie a riguardo, nessun possibile nome ed è plausibile che ancora debba essere presa una decisione. Sarà interessante capire chi raccoglierà il testimone di vestire i panni delle due protagoniste di una delle fiction più amate degli ultimi anni.

