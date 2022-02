Nuovo appuntamento con L’Amica Geniale 3. Si tratta del penultimo per questa terza stagione. Andranno in onda il quinto e sesto episodio, in attesa del gran finale in programma il 27 febbraio. Si concluderà così l’esclusiva italiana, per poi far partire la trasmissione su HBO negli USA dal giorno seguente.

Scopriamo le anticipazioni dei due nuovi episodi de L’Amica Geniale 3. Si avvicina il finale di stagione, che segnerà anche un cambio radicale nel cast dell’amata serie. Considerando il salto temporale previsto, Margherita Mazzucco e Gaia Girace diranno addio a Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 5

Ecco le anticipazioni del quinto episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Terrore, in onda domenica 20 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Le condizioni di lavoro di Lila hanno spinto Lenù ad abbracciare la causa femminista con tutta se stessa. È riuscita a far pubblicare un articolo che ha portato il tema a livello nazionale.

La sua intraprendenza politica, però, porta a un duro scontro con suo marito Pietro. Questi ha una visione chiara e retrograda del ruolo di una moglie. Elena si sente costretta a recitare questa parte e la vita coniugale inizia già a soffocarla. Il litigio tra i due ha radici profonde e pare difficile riuscire a sanare questa ferita. Dovranno inoltre fare i conti con l’arrivo di Pasquale e Nadia, giunti a Firenze da Elena senza preavviso.

Pietro ha un duro confronto con Pasquale e dopo la partenza dei due la situazione in casa diventa insopportabile. Elena deve sentire le urla di suo marito, che le spiega chiaramente come non intenda trovarsi nuovamente in una situazione del genere in futuro. La mette di fatto in guardia. La loro storia è radicalmente mutata dopo il matrimonio.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 6

Ecco le anticipazioni del sesto episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Diventare, in onda domenica 20 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il piccolo Gennaro non fa che litigare con le figlie di Elena. Lei proverà a ignorare la cosa, per poi intervenire quando li scoprirà a giocare al dottore.

Lila, intanto, mette alle strette Elisa, sorella di Elena, per poi rivolgersi direttamente a lei. Deve farle sapere che la ragazza sta frequentando Marcello Solara. Un vero colpo al cuore per la Greco, che non accetta la situazione. Deciderà dunque di partire subito per Napoli, cosa da capire come stiano le cose. Ci sarà un duro faccia a faccia tra sorella.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI