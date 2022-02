Giusy Buscemi chi é il marito Jan Michelini figlio di un politico

Giusy Buscemi, scopriamo chi è il marito dell’attrice: tutto su Jan Michelini, figlio di un noto politico.

Giusy Buscemi è sicuramente un volto molto noto soprattutto della televisione italiana. Protagonista di Doc – Nelle tue mani, l’attrice siciliana, vincitrice di Miss Italia nel 2012, ha recitato in tantissime serie televisive di grande successo, da Don Matteo 9, con cui ha esordito, a La dama velata, Il giovane Montalbano e Il paradiso delle signore. Al cinema è stata protagonista degli ultimi due capitoli della celebre saga di Smetto quando voglio, altra esperienza che ha contribuito all’affermazione della sua carriera. Insomma Giusy Buscemi è un personaggio molto importante dello spettacolo italiano, ma cosa c’è nella sua vita privata? C’è l’amore con il regista Jan Michelini, conosciuto proprio sul set della sua prima esperienza televisiva in Son Matteo. I due si sono sposati nel maggio 2017 e hanno avuto due figli: Caterina Maria e Pietro Maria. Scopriamo tutto sul marito dell’attrice siciliana.

Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Michelini

Nato a Roma nel giugno 1979, Jan è figlio di Alberto Michelini, noto esponente prima di Democrazia Cristiana e poi di Forza Italia. Jan non ha scelto però la via della politica come il padre, ma quella dello spettacolo, laureandosi in Scienze della Comunicazione e iniziando poi a lavorare insieme a grandi registi come Ron Howard e Mel Gibson.

Col tempo si è specializzato nella regia di molte fiction di successo, come Un passo dal cielo, I medici e appunto Don Matteo, dove ha diretto quella che sarebbe poi diventata la donna della sua vita. L’amore è scoppiato sul set dell’amatissima fiction di Rai 1 e dopo tre anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze. Una coppia nella vita e nel lavoro, visto che entrambi i coniugi sono nomi importanti del mondo della fiction italiana.

