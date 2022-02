Si conclude anche la terza stagione de L’Amica Geniale. Due episodi che compongono la quarta puntata, che pone inoltre fine all’esperienza sul set di Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Dalla prossima stagione vi saranno infatti due nuove interpreti per Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo. La ricerca ha già avuto inizio.

Scopriamo le anticipazioni de L’Amica Geniale 3, la cui ultima puntata va in onda domenica 27 febbraio 2022. Un finale dolceamaro, come nella tradizione di Elena Ferrante e della serie tratta dai suoi romanzi.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 7

Ecco le anticipazioni del settimo episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Ancora tu, in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Elena ha ormai amaramente compreso come il matrimonio con Pietro sia tutt’altro rispetto a quanto si sarebbe aspettata. L’uomo è cambiato notevolmente dopo quel sì pronunciato. Ha un’idea ben chiara del ruolo della donna all’interno della casa e pretende che venga rispettato. Odia la sua lotta femminista e, in generale, la sua voglia di indipendenza. Le liti sono all’ordine del giorno e per svariati motivi. Lenù si sente in trappola e vorrebbe fuggire.

Di colpo, però, qualcosa accade e le conferisce un po’ di speranza, al punto da tornare a scrivere. Qualcosa che aveva abbandonato da un po’ ormai. Ciò che accade è l’arrivo di Nino alla porta di casa Airota. Serratore diventa amico, sorprendentemente, di Pietro. I due si congedano con la promessa di rivedersi ed Elena non vede l’ora.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 8

Ecco le anticipazioni dell’ottavo episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Chi fugge, chi resta, in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Elena e Pietro fanno la conoscenza della famiglia di Nino. Elena ha finalmente terminato il suo nuovo manoscritto e lo fa leggere ad Airota, che le offre il suo parere dettagliato. Scopre che Pietro non ha voluto leggerlo e inizia a lanciare dei commenti malevoli nei suoi riguardi. Nella quarta e ultima puntata vedremo la donna ormai certa dei sentimenti che prova per il suo amore passato, mai svanito.

