Stefano Accorsi chi è la moglie Bianca Vitali il padre è direttore

Stefano Accorsi, scopriamo chi è la moglie del noto attore: tuto su Bianca Vitali, figlia del direttore di una famosissima rivista.

Sta per arrivare su Rai 1 Stefano Accorsi, pronto a vestire la toga e a interpretare il ruolo di Vittorio Pagani in Vostro onore, adattamento della serie israeliana Kvodo, che ha dato ispirazione anche a Your Honor, serie di assoluto successo con Bryan Cranston. Nella versione italiana dunque l’assoluto protagonista sarà Stefano Accorsi, che per un mese dominerà i lunedì sera di Rai 1. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attore: chi è Bianca Vitali, la figlia di Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni

Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali

Bianca Vitali è una famosa modella, della cui vita personale però si sa molto poco. È nata nei primi anni ’90 ed è la figlia di Aldo Vitali, uno dei più celebri giornalisti dello spettacolo italiano, direttore di una delle riviste più importanti del settore come Tv Sorrisi e Canzoni. Anche la figlia Bianca prende la strada dello spettacolo e si afferma nel campo della moda, con l’ingresso nella nota compagnia Why Not Models che la porta al successo.

Bianca diventa il volto di tantissimi brand e nel 2013 prende anche la via della recitazione, prendendo parte alla serie TV 1992, dove tra i protagonisti c’è proprio Stefano Accorsi. Proprio sul set della serie che racconta gli anni di Tangentopoli e del crollo della Prima Repubblica Bianca e Stefano si conoscono, ma al tempo l’attore era fidanzato con la modella francese Laetita Casta, con cui ha anche avuto due figli.

L’incontro con Bianca però cambia tutto e Stefano decide di lasciare la compagna e di intraprendere una relazione con la giovane modella. Nel 2015 i due convolano a nozze, con una cerimonia nel piacentino. Dopo il matrimonio, i due coniugi decidono anche di allargare la famiglia, con l’arrivo prima nell’aprile 2017 di Lorenzo e poi nell’agosto 2020 con Alberto.

La vita cinematografica di Bianca Vitali è nata e conclusa con 1992: dopo quell’esperienza la donna ha preferito rimanere lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua famiglia e sostenendo il marito Stefano, uno dei volti di punta del cinema italiano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI