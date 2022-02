Francesca Manzini chi è il fidanzato Marco dopo il matrimonio annullato: sembra Johnny Depp

Francesca Manzini è una famosa imitatrice, che deve la fama ottenuta al suo percorso in radio e televisione. Di lei sappiamo che ha dovuto fronteggiare molte sfide nel corso della sua vita, sul fronte salute e su quello sentimentale.

Gli appassionati di gossip sanno che Francesca Manzini è giunta a un passo dal matrimonio, poi annullato. Oggi ha un nuovo fidanzato e il suo nome è Marco. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui e sulla vita amorosa dell’imitatrice.

Francesca Manzini, matrimonio annullato

Francesca Manzini avrebbe dovuto sposare Christian Vitelli, attore e doppiatore col quale sembrava davvero a un passo dal sì sull’altare. La differenza d’età ha però infine giocato un ruolo cruciale. Lei ha fatto un passo indietro, sottolineando come i 46 anni di lui, a fronte dei 30 suoi, rappresentassero un ostacolo enorme. Avevano voglia di cose differenti e, pur essendo lui un uomo molto buono, ha spiegato l’imitatrice, vi era un semplice appoggiarsi l’uno all’altra e non amore.

Francesca Manzini, fidanzato Marco

Francesca Manzini ha oggi ritrovato il sorriso. Ritrovarsi sui giornali dopo aver deciso di annullare le proprie nozze non dev’essere stato semplice. Men che meno trovare il coraggio di lasciare il suo Christian Vitelli. Il suo nuovo fidanzato si chiama Marco Scimia. Ha 35 anni e di professione fa il barbiere. Dopo la diffusione delle prime foto, il giovane è divenuto noto sul web per la sua vaga somiglianza a Johnny Depp. Per il momento la coppia non pensa al matrimonio ma lei non esclude nulla. Ha spiegato come si senta in grado di programmare il futuro con il suo Marco, che le ha dato la giovinezza e la chance di non sentirsi inferiore.

