Dai locali ai villaggi turistici, fino a Tutti pazzi per RDS, celebre programma radiofonico che le ha donato la fama. Scopriamo chi è Francesca Manzini.

La famosa imitatrice, nata a Roma nel 1990, è arrivata fino agli studi di Striscia la Notizia. Si è parlato molto di lei sul fronte gossip ma ecco cosa fore non sapete.

Chi è Francesca Manzini

Nata a Roma il 10 agosto 1990, Francesca Manzini è una famosa imitatrice. Sorprendentemente ha raggiunto la fama pur senza aver portato avanti particolari studi sul fronte della recitazione. Principalmente il pubblico la conosce per aver interpretato al meglio le imitazioni di Maria Venier, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Belen. Sono questi i VIP che l’hanno aiutata in questo percorso, seppur inconsapevolmente. La fama l’ha inoltre portata a condurre Striscia la Notizia con Gerry Scotti. Vanta una grande esperienza nei locali e villaggi turistici e poi a 26 anni la chance con Tutti pazzi per RDS, famoso programma radiofonico.

Francesca Manzini, padre

Suo padre è Maurizio Manzini, uno dei dirigenti della Lazio, squadra della quale l’imitatrice è gran tifosa. Questo è davvero un periodo positivo per Francesca Manzini, che ha ritrovato l’amore, vede andar benissimo il proprio lavoro e ha riallacciato i rapporti con il papà. Vi è stato un periodo ricco di conflitti, ormai alle spalle. Rapporti tesi a causa di terze persone, pare.