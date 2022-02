L’Amica Geniale 3: spiegazione finale terza stagione

I due episodi di domenica 27 febbraio concludo La terza stagione de L’Amica Geniale. La serie TV tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la cui fama ha fatto il giro del mondo, chiude un capitolo importante, che segna anche l’addio delle due attrici protagoniste.

Scopriamo come si è conclusa L’Amica Geniale 3. Cosa sarà successo tra Elena e Nino? Quali sono le sorti di Lila dopo le durissime fatiche in fabbrica? Ecco cos’è successo nel finale di stagione.

L’Amica Geniale 3 come è finita

Franco Mari e Silvia vengono aggrediti in piena notte a Milano. Un gruppo di fascisti li pesta brutalmente. La donna viene inoltre stuprata. Elena, venuta a conoscenza dei fatti, corre con le figlia a casa di Mariarosa, sorella di Pietro, dove trova l’ex Franco ridotto in fin di vita.

Intanto la vita a Firenze per Lenù è un incubo. Lei e Pietro sono sempre più distanti. L’arrivo di Nino però stravolge tutto in maniera positiva. Pare legare inaspettatamente con Pietro e spinge Elena a riprendere a scrivere, concentrandosi sulla rivoluzione femminista. Una battaglia che ha spesso portato la donna a litigare con il marito.

Al ritorno di Nino, invitato da Pietro, Lenù ha la possibilità di conoscere Eleonora, sua moglie, con la quale si sente da subito in competizione per bellezza e portamento. La donna però si dimostra particolarmente cordiale e mostra interesse per la carriera della scrittrice. Elena si riavvicina a Nino, l’amore di sempre, che le chiede di poter leggere il suo scritto, ignorato invece dal marito.

I due sono molto vicini ma Elena vuole chiarezza. Per stare insieme devono entrambi lasciare i propri partner. Lei vuole un amore vero e non fare l’amante. Nino prova a rimandare e poi si rifiuta di lasciare sua moglie, anche per motivi economici.

Pietro ha ignorato a lungo ma poi chiede se ci sia qualcosa tra lei e Nino. Lenù confessa d’averlo sempre amato ma nega d’esserci andata a letto. Lui la perdona ma ignora le accuse di lei in merito al matrimonio ormai senza amore. Le cose proseguono così, con i coniugi che sono degli estranei. Di colpo, però, giunge una sorpresa. Nino ha trovato il coraggio di confessare tutto a Eleonora, dando la forza a Lenù di lasciare Pietro.

I due danno inizio a una nuova vita. Decidono di partire per la Francia, così da poter partire da zero. Pietro ha preteso che mentisse alle bambine, dicendo che sarebbe stata via per pochi giorni. Lila ha provato a metterla in guardia al telefono. Il comportamento di Nino è sospetto e l’amica prova a farla ragionare, dicendole come lui l’avrebbe unicamente usata. Nulla però può fermare Elena, innamorata e felice, non in grado di cogliere eventuali segnali. I due sono a bordo dell’areo nel finale della terza stagione e lei si vede già proiettata nel futuro al suo fianco.

