De Gregori e Venditti prezzi biglietti e policy rimborso per il tour 2022

De Gregori e Venditti, scopriamo il prezzo dei biglietti per assistere ai loro concerti e la policy per richiedere il rimborso.

Dopo tanta attesa, sembra finalmente arrivato il momento per vedere finalmente insieme in concerto Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Il loro tour evento, il primo a unire due dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, doveva andare in scena nel 2020, ma poi la pandemia ha scombussolato tutti i piani, costringendo più volte al rinvio l’evento. Ora però sembra essere arrivato il momento di vedere i due in concerto e scopriamo quindi quanto costano i biglietti e come ottenere il rimborso per chi li avesse già comprato e non può più andare.

DE GREGORI E VENDITTI IN CONCERTO: LA SCALETTA DEL TOUR 2022

De Gregori e Venditti, i prezzi dei biglietti

Come di consueto, i biglietti per assistere ai vari concerti sono disponibili tramite il circuito di TicketOne o presso i rivenditori ufficiali. Il tour prenderà il via con una data speciale il 18 giugno allo Stadio Olimpico e poi proseguirà con le seguenti tappe:

7 luglio Ferrara, Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio Lucca, Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio Palmanova, Piazza Grande (Estate di Stelle)

14 luglio Marostica, Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio Cattolica, Arena della Regina

18 luglio Treviso, Arena della Marca

19 agosto Fasano, Piazza Ciaia

21 agosto Lecce, Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto Roccella Jonica, Teatro al Castello (Summer Festival)

27 e 28 agosto Taormina, Teatro Antico

I prezzi sono variabili, partono dai 35 euro e arrivano oltre i 100, a seconda delle location e dei posti scelti.

De Gregori e Venditti, come chiedere il rimborso

Alcune date del tour di Venditti e De Gregori hanno subito delle variazioni, motivo per cui è possibile chiedere il rimborso del biglietto. Tale procedura si fa sempre tramite il sito di TicketOne, andando sulla pagina del tour si trova il form apposito e bisogna poi complicare i vari campi e avviare la pratica. Chiaramente, il rimborso è disponibile solo per le date rinviate, per quelle che non sono state spostate non c’è modo di richiederlo, a meno che non si sia stipulata una polizza al momento dell’acquisto.

