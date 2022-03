Fabri Fibra nuovo album: titolo e data di uscita

Fabri Fibra è pronto a tornare: il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato Caos. Scopriamo quando uscirà il disco.

Si avvicina l’attesissimo ritorno di Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia è pronto a tornare sulle scene a cinque anni di distanza dall’uscita di Fenomeno, che ha visto la luce nel 2017. Si tratta del decimo album in studio dell’artista e porta con se anche un cambiamento importante: dopo tanti anni infatti il rapper non pubblicherà con Universal Music, etichetta che ha stampato i suoi ultimi album, ma con Sony Music. Si tratta quindi del primo lavoro di Fibra con la nuova etichetta. Scopriamo dunque quando uscirà Caos e cosa possiamo aspettarci dal disco.

IRAMA TRACKLIST IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE: QUANTI FEAT!

Fabri Fibra, quando esce il nuovo album Caos

La data che segnerà il ritorno di Fabri Fibra è il 18 marzo. Manca pochissimo dunque e finalmente potremo riascoltare la musica di uno dei più importanti rapper della scena italiana. Al momento non si conoscono molti dettagli sul lavoro, Fibra non ha rivelato né la tracklist né i featuring, quindi bisognerà fare attenzione nei prossimi giorni per scoprire ogni dettaglio. Probabile anche che l’album sia preceduto da un singolo che potrebbe dunque uscire molto presto.

L’album farà da spinta al ritorno in concerto di Fibra, che sarà protagonista di un tour che prenderà il via questa estate, tra il mese di luglio e l’inizio di agosto. Per le date annunciate i biglietti sono già acquistabili presso TicketOne, ma con l’uscita dell’album potrebbero essere aggiunte anche delle tappe.

Tutto pronto per il ritorno di Fabri Fibra, che mancava dalle scene da ben cinque anni. In questo tempo comunque il rapper è stato protagonista di tanti featuring, apparendo nei CD di colleghi come Carl Brave, Salmo, Elodie e Francesca Michielin.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI