Irama torna col suo nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare: vediamo la tracklist e i dettagli dell’album.

Dopo l’ottimo Festival di Sanremo, chiuso al quarto posto, Irama torna col suo nuovo album dal titolo Il giorno in cui ho smesso di pensare. Si tratta del quinto album in studio dell’artista, il quinto se si considerano anche i due EP usciti nel 2018 e nel 2020. L’ultimo lavoro di Irama è infatti l’EP Crepe, pubblicato nel 2020, mentre per trovare l’ultimo album dobbiamo tornare al 2018, quando uscì Giovani. Ora vede la luce invece Il giorno in cui ho smesso di pensare, anticipato dal singolo sanremese Ovunque sarai. Vediamo la tracklist e i dettagli dell’album.

Irama, la tracklist de Il giorno in cui ho smesso di pensare

Sono diversi e molto prestigiosi i featuring contenuti nell’album. Insieme a Irama ci saranno due grandissimi esponenti della scena rap e trap come Gué e Sfera Ebbasta e un altro grande protagonista del Festival di Sanremo come Rkomi. Anche artisti internazionali però nel disco di Irama, come il dj francese Willy William. L’unica voce femminile invece sarà quella di Epoque, mentre per concludere ad affiancare Irama ci sarà un altro dj di prestigio come Shablo.

Tante collaborazioni importanti per un album dall’ampio respiro internazionale, che strizza l’occhio quindi anche a un pubblico straniero. Questa quindi la tracklist di Il giorno in cui ho smesso di pensare, il nuovo album di Irama pronto a regalare altri successi dopo Ovunque sarai al Festival di Sanremo:

Sogno Fragile Baby – Capitolo XI Una lacrima ft Sfera Ebbasta Gocce ft Rkomi Como Te Llamas ft Willy William Yo Quiero Amarte Una cosa sola ft Shablo Colpiscimi ft Lazza Iride ft Guè Goodbye Moncherie ft Epoque La luna Ovunque sarai

