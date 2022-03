Gf Vip, Jessica e Barù star in Spagna, quel dettaglio sospetto

Al Grande Fratello VIP in attesa della finale del 14 marzo il web ha già decretato i suoi vincitori: i Jerù. Star anche in Spagna

Il mondo dei social non ha barriere né confini, lo dimostra quando premia l’amore in ogni sua forma. Al Grande Fratello VIP la coppia non coppia più amata di sempre sono i Jerù: Jessica e Barù come amano chiamarli i fan su Twitter. Era già successo che nel corso del reality, per gente famosa e non, i telespettatori si appassionassero ad una coppia ma a colpire questa volta è che a scaldare il cuore dei followers sia un rapporto che sta nascendo pian piano giorno dopo giorno.

Anche Alfonso Signorini aveva sottolineato la purezza di questo legame che ha molto da insegnare a questa società moderna che fa della velocità dei rapporti purtroppo la consuetudine. Non a caso i Jerù sono un vero e proprio fenomeno social che ha superato l’Italia arrivando in Spagna.

Jessica e Barù sono apprezzati su Twitter dai fan iberici del programma a tal punto da aver creato due hashtag dedicati alla coppia: #JERUSPAIN e #JERUESPANA. I due concorrenti del Grande Fratello VIP sono oggetto di tantissime immagini dedicate, video e dediche che popolano il feed di Twitter. Un successo incredibile che potrebbero conoscere anche Jessica e Barù. Infatti i fan spagnoli stanno organizzando attraverso un crowdfunding un aereo con un messaggio da dedicata alla coppia, così come avvenuto qualche giorno fa da parte dei fan italiani.

Era già successo in passato che dalla penisola iberica si legassero a dei concorrenti del Grande Fratello italiano. Luca Onestini è stato fin da subito apprezzato dagli spagnoli, tanto quanto suo fratello Gianmarco, entrambi poi protagonisti della tv iberica.

A far storcere il naso e ad insospettire molti telespettatori, è però l’atteggiamento di Barù che continua a ribadire di non volere una relazione con lei anche fuori dalla Casa ma continua a starle attaccato. Alcuni telespettatori hanno notato che si è particolarmente avvicinato dopo che ha sentito dei fan urlare fuori al Grande Fratello VIP delle frasi di sostegno alla coppia. Strategia o semplice casualità? Questo dettaglio insospettisce.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI