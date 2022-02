Jessica Selassie dimagrita: il fisico che piace a Barù FOTO

Il prima e il dopo di Jessica Selassie nel suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello VIP parla da solo: per piacere a Barù?

Jessica Selassie dimagrita è una delle ricerche più in trend riguardo le ultime sul Grande Fratello VIP. I fan della Princess, nonché quelli dei Jerù, sono stati anche in apprensione. Come dimenticare quando in passato Jessica celiaca doveva cucinarsi il cibo da sola perché capitava che non pensassero a lei? Pare addirittura che sia partita una raccolta fondi per permettere di avere del cibo dedicato alla Selassie.

Va specificato che al di là di notizie vere o presunte, non le è mai mancato cibo dedicato nonostante i tagli alla spesa dopo il provvedimento del Grande Fratello che ha deciso di punire i concorrenti perché non indossavano il microfono. Probabilmente sarà stato ridotto solo in quantità. Scopriamo perché Jessica è dimagrita e le foto del cambiamento.

Jessica dimagrita, il confronto sul prima e dopo al GF VIP

Nella prima immagine della nostra foto di copertina, Jessica è immortalata prima di entrare nella Casa nella sua clip di presentazione girata probabilmente tra agosto e settembre 2021. Una ragazza molto bella e dal fisico particolarmente avvenente. La seconda immagine è invece recentissima e risale al travestimento di Jessy al Wild Party che ha visto protagonisti Alex, Delia e Soleil.

La bellezza della Selassie, anche con l’evidente dimagrimento, anche se lui magari un po’ nega, ha stregato Barù che non le ha tolto gli occhi di dosso per l’intera serata. Perché Jessica è dimagrita? I fan possono stare tranquilli, nessuna malattia, un cambio di peso fisiologico per chi si trova all’interno di un reality da sei mesi. Inoltre va specificato che lei non ha perso peso per Barù come alcuni hanno insinuato. Jessica è bella così com’è e non ha bisogno di modificarsi per nessuno.

