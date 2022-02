Jessica Selassie e la malattia che l’ha fatta ingrassare: devastante!

La linea della vita di Jessica ha portato alla luce il dolore del body shaming. Scopriamo la malattia che in passato ha fatto ingrassare la princess

Jessica Selassiè nella puntata del grande fratello VIP del 21 febbraio è stata protagonista della linea della vita. La storia della più grande delle tre sorelle Princess è davvero molto toccante ed emozionante. Non è a commuovere il percorso della famiglia delle principesse, la grande donna che la loro madre e la vicenda del padre delle Selassiè in carcere.

A colpirci nel profondo è la vicenda legata al passato della concorrente del Grande Fratello VIP a cui già aveva fatto cenno qualche mese fa nella casa più spiata d’Italia. Jessica è stata grassa in passato per un periodo della sua vita durato quattro anni e ne ha sofferto tantissimo. Approfondiamo la malattia che ha portato la Princess a prendere peso e che può essere da monito per chi ne soffre.

LEGGI ANCHE: Chi è il fratello delle principesse Selassie del GF Vip, la verità sul flirt con Ciacci

Gf Vip, la malattia che ha fatto ingrassare Jessica

Problemi di salute hanno fatto ingrassare Jessica Selassiè in passato. Nello specifico il malfunzionamento della tiroide e la sua intolleranza al glutine. La sorella di Lulù ha raccontato che quando era bambina era un po’ in carne e per questo percepiva il giudizio negativo della gente nei suoi confronti. Soffriva per questo e a volte veniva anche esclusa.

Durante il periodo scolastico la Princess, infatti, veniva presa in giro dei suoi compagni di classe e questo ha portato difficoltà a relazionarsi con i ragazzi e a trovare amiche sincere. Aveva sviluppato una malattia psicologica che a volte è anche più dura di quella fisica: il non accettarsi. Il primo fidanzatino della più grande delle sorelle Selassiè è arrivato a 18 anni. Non si tratta, almeno per quanto ha rivelato la concorrente del Grande Fratello VIP nel suo percorso anticipando la linea della vita, di disturbi alimentari.

La malattia che probabilmente ha fatto ingrassare Jessica quando era bambina è la celiachia. Lungi da noi fare un discorso scientifico ma è noto che l’intolleranza al blu se non curata bene o diagnosticata fin da subito o portare dei gravi problemi di salute, tra questi quando non si inizia un’alimentazione gluten-free anche il gonfiarsi molto e prendere molto peso. Jessica è però ingrassata da adulta anche per una malattia alla tiroide, probabilmente per ipotiroidismo. Per quattro anni è stata malissimo e soffriva fino a non indossare il bikini per vergogna.

La Selassiè ha perso 25 kg, grazie a forza di volontà ed un percorso medico. Ora è una delle concorrenti più belle del Grande Fratello VIP ed in gran forma un messaggio che non bisogna mai disperare. Per questo la linea della vita di Jessica nella puntata del 21 Febbraio è stata particolarmente toccante può essere la storia di rinunciata di una di noi.