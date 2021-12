Le princess del GF Vip, le tre sorelle Selassie Jessica, Lulù e Clarissa hanno un fratello famoso. Ecco chi è Christian, stava per sposarsi con un volto noto della tv?

Al Grande Fratello VIP per le tre Princess è il momento di vivere intense emozioni. Jessica, Lulù e Clarissa, le principesse Selassié del GF VIP hanno un fratello, Christian. La scorsa settimana sono state divise dal televoto, Clarissa è stata eliminata, così Alfonso Signorini ha deciso di riunirle virtualmente per un’intensa sorpresa.

Nella puntata di lunedì 6 dicembre, come da anticipazioni sul profilo Instagram del GfVip, il fratello delle principesse ha scritto una toccante lettera alle sorelle manifestando sicuramente tutto il suo affetto. D’altronde era importante supportarle contro le liti scoppiate e chiedere loro di stringere i denti per essere sempre più forti. Ma chi è il bel fratello delle tre princess?

Chi è il fratello delle Principesse Selassié

Christian Selassié, di origini etiopi come le tre princess ovviamente, ha 32 anni di età. Dodicesimo in linea di successione al trono del suo Paese, fin da piccolo la sua passione non è mai stato il mondo dello spettacolo. Molto riservato, attualmente vive a Roma. Il suo percorso di studi è stato di sicuro particolarmente inteso così come si occuperà da tempo degli affari di famiglia come lavoro. Non arrivano però conferme del riservato Christian fratello delle principesse del GF Vip si sa ben poco.

Giovanni Ciacci e il Principe Selassiè

Christian è diventato il fratello famoso delle Principesse per un presunto flirt con lo stilista Giovanni Ciacci. Qualche anno fa i due si sono conosciuti a cena in un noto ristorante romano, postando su Instagram anche una foto. A tavola c’erano anche altri vip. Tempo dopo, in un’intervista a Chi, lo stesso stylist dichiarò di essersi fidanzato con un bel principe, per poi rivelare, tempo dopo, di essere pronto a sposarlo.

A smentire a Fanpage la storia con Christian Selassiè è stato un mese fa Ciacci. Non si riferiva al fratello delle Princess del GF Vip, etero e probabilmente anche fidanzato.