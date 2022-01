Barù del Grande Fratello VIP perché si chiama così

Barù il concorrente del Grande Fratello Vip è stato soprannominato così Scopriamo il perché del particolare nome

Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, destinata a essere la più lunga di sempre con la finale posticipata a marzo, c’è Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote del celebre Costantino della Gherardesca. In molti si sono chiesti il perché di questo nome particolare: scopriamolo.

Barù, il perché del soprannome

Barù ha scelto di farsi conoscere con questo nomignolo perché era il modo con cui lo chiamava suo padre. Il nipote di Costantino della Gherardesca è rimasto legato a questo nome e quindi ha deciso di usarlo anche nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Una carriera che ha avuto inizio praticamente nel 2012, quando Barù è balzato alle cronache per la sua partecipazione, insieme allo zio Costantino, alla prima edizione di Pechino Express. Prima della televisione, ha studiato storia, laureandosi nel 2004, e si è dedicato alla lotta libera e al football. Dopo la partecipazione a Pechino Express è diventato un volto sempre più noto della televisione, partecipando a diversi programmi come Quelli che il calcio e Detto Fatto. Nel 2017 vive l’esperienza di giudice al programma culinaria Cuochi e fiamme e progressivamente si specializza in questo settore, girando il mondo con diversi programmi di cucina e diventando un food influencer sui social.

Per Barù quindi è arrivata anche l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è entrato poco prima di Natale, il 20 dicembre, insieme a Nathaly Caldonazzo. Per lui è la sua prima esperienza in un talent show, una nuova tappa nella sua sempre più ricca carriera nel mondo dello spettacolo.

