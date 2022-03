Barbara Boncompagni chi è la madre svedese: una nobildonna

Barbara Boncompagni è la figlia del grande Gianni. Sua madre è una nobildonna svedese. Scopriamo di più su di lei

Autrice televisiva di successo, Barbara Boncompagni è una delle tre figlie di Gianni Boncompagni, regista televisivo, conduttore radiofonico e paroliere. Una delle personalità che hanno segnato la storia dello spettacolo in Italia e che ha lasciato il segno in tantissimi programmi radiofonici e televisivi. Barbara Boncompagni è nata il 26 marzo 1963. Di origini romane, ha 59 anni di età. Ha debuttato in una trasmissione del padre nel 1980 e ha iniziato la sua carriera come cantante. Dopo numerose esperienze, si è dedicata totalmente alla televisione come autrice intraprendendo una carriera di grande successo. Poche notizie si hanno sulla mamma di Barbara Boncompagni. Scopriamo chi è e che fine ha fatto.

La madre di Barbara Boncompagni è una nobildonna svedese. Di lei si hanno pochissime notizie perché poco dopo aver partorito ha lasciato il compagno ed è tornata nel suo Paese. Barbara ha infatti due sorelle, Claudia e Paola, tutte e tre figlie della donna. Da quanto si è appreso in questi anni, si è saputo che la madre era un’aristocratica, femminista e sindacalista. Dopo la sua partenza, è stato Gianni Boncompagni ad occuparsi delle tre figlie ma Barbara ha sempre avuto un legame fortissimo con Raffaella Carrà.

Barbara Boncompagni e il rapporto con Raffaella Carrà

L’autrice televisiva ha più volte sottolineato come la grande Raffa sia stata una vera e propria mamma per lei. L’icona delle televisione italiana è stata per tanti anni legata sentimentalmente al padre Gianni Boncompagni e aveva instaurato un grande rapporto di complicità con le figlie dell’uomo, in particolare con Barbara. In comune, ha raccontato la donna, avevano il fatto che anche Raffaella era stata abbandonata da piccola, nel suo caso dal padre. Per la Boncompagni, la Carrà è stata una vera e propria maestra e anche per questo ha proseguito la sua strada nel mondo dello spettacolo.

