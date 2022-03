Chi è Angus Cloud: Fez in Euphoria

Alzi la mano chi aveva mai sentito parlare di Angus Cloud prima del 2019. A essere onesti il nome dice poco in Italia ancora oggi ma il suo volto no, quello è finalmente noto ed è tutto merito del suo talento.

Potreste conoscerlo come Fez e probabilmente questo nome gli resterà addosso a lungo. Sam Levinson ha visto qualcosa in lui e ha deciso di rischiare, ottenendo una vittoria a mani basse. Quando c’è il talento, essere attori esordienti vuol dire poco. Si è sempre pronti a brillare.

Chi è Angus Cloud

Nato a Oakland in California, il 10 luglio 1998, il suo nome completo è Conor Angus Cloud Hickey. Per quanto sia un cittadino americano, la maggior parte della sua famiglia vive in Irlanda. Progettava di trasferirsi lì prima di ricevere la chiamata di Sam Levinson per una parte in Euphoria. Il ruolo che gli ha letteralmente cambiato la vita.

È il figlio maggiore, avendo due sorelle gemelle più piccole di lui. Ha frequentato la stessa scuola di Zendaya, Oakland School for the Arts, seguendo però corsi di Procution Design e non recitazione. Com’è diventato un attore di successo? È stato individuato dal direttore del casting della produzione di Euphoria mentre lavorava in un ristorante. Era certo che volesse fregarlo e invece l’opportunità era reale e si è tramutata in una parte ricorrente in una delle serie più rilevanti della storia della HBO.

Euphoria gli ha aperto porte inaspettate e nel 2021 ha preso parte a North Hollywoof di Mikey Alfred. Sta inoltre girando Your Lucky Day. Tra i progetti futuri spazio infine a The Things They Carried, che promette d’essere una pellicola di cui si parlerà, a giudicare dal cast: Tom Hardy, Tye Sheridan e Pete Davidson.

Angus Cloud, curiosità

Pare che il suo personaggio in Euphoria, Fez, fosse destinato a morire al termine della prima stagione della stagione. Jacob Elordi gli aveva dato la notizia, pensando lo sapesse. Non ha idea di come sarebbe dovuto accadere, non avendo ricevuto il copione. Era però qualcosa di comprensibile per lui, essendo stato scelto in strada. Probabilmente non vi era questa linea narrativa così ampia per il suo Fez. Le doti di attore e l’essere riuscito a calarsi così bene nella parte hanno però spinto sceneggiatori e registi a dargli una chance ulteriore e hanno fatto bene. Il suo è uno dei personaggi più amati dello show.

Fin dalla prima apparizione i fan della serie hanno subito evidenziato una grande somiglianza con il compianto Mac Miller, scomparso tragicamente a soli 26 anni. Aspetto fisico e modo di parlare sono simili e ciò ha portato Angus Cloud a ottenere ancora più notorietà sui social. Giravano addirittura rumor in merito a un possibile progetto su un biopic dedicato a Mac Miller. Voci spente dallo stesso Angus Cloud.

Chi è Fez in Euphoria

Fez è un giovane spacciatore. Il suo personaggio porta in scena in Euphoria una tematica importante: nessuno nasce con l’idea di diventare un criminale. L’ambiente in cui si cresce e le circostanze con le quali ci si ritrova ad avere a che fare sono invece determinanti in determinati percorsi.

È lo spacciatore di Rue ma, al tempo stesso, suo amico. Riesce a estraniarsi dal ruolo di “imprenditore”, non avendo perso la propria umanità. Le è dunque di supporto in alcune circostanze ma soprattutto trova la forza di dirle di no. Rifiuta di venderle altra droga perché sa bene come abbia già rischiato la vita. Non vuole vederla morire e di certo non intende portare quel peso sulla sua coscienza. La protegge e la aiuta, al meglio delle proprie capacità, a restare sobria.

Seppur nato per essere un personaggio secondario, è stato scritto in maniera eccellente, senza limitarsi a una mera demonizzazione derivante dalla sua professione. Fez ha molti strati e fin da subito è chiaro come vi sia altro da scoprire oltre la superficie.

