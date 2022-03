Chi è Jacob Elordi: Nate in Euphoria

A che gruppo di fan di Jacob Elordi appartenete? Lo conoscete per The Kissing Booth o per Euphoria? Il giovane attore vanta una discreta carriera, con lo show HBO che rappresenta però la sua prima esperienza in ambito televisivo. Una hit al primo colpo.

Scopriamo chi è Jacob Elordi. Un po’ di curiosità su di lui e sul suo personaggio, Nate. Una giovane star di cui sentiremo di certo parlare ancora a lungo.

Chi è Jacob Elordi

Nato a Brisbane, in Australia, il 26 giugno 1997, Jacob Elordi è uno dei giovani attori più famosi del momento negli Stati Uniti. Alto 1.93 m, fisico prestante e sguardo magnetico. Non ci ha messo molto a creare un gigantesco stuolo di fan. È l’unico maschio avuto dai genitori John e Melissa. Ha infatti due sorelle, Jalynn e Isabella.

Ha mostrato fin da giovanissimo una grande passione per la recitazione, prendendo parte a numerosi spettacoli teatrali scolastici. Ha deciso di puntare tutto su questo sogno, lasciandosi alle spalle l’Australia per riuscire a fondare negli Stati Uniti. Armato di talento e fascino, è davvero riuscito in poco tempo a farsi notare.

Aveva appena 21 anni quando il mondo lo ha conosciuto nei panni di Noah Flynn. Il franchise di The Kissing Booth su Netflix ha regalato la fama tanto a lui quanto alla sua collega Joey King (quest’ultima vantava una già ricca filmografia ma il ruolo di Elle l’ha portato a imporsi nell’attuale panorama attoriale).

Euphoria rappresenta la sua prima e unica esperienza, ad oggi, in televisione. Si è infatti messo in mostra unicamente al cinema. The Kissing Booth del 2018 non è stata però la sua prima esperienza. In molti non lo ricorderanno ma è apparsi in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Jacob Elordi, vita privata

Le sue tantissime fan non chiedono altro che informazioni sulla sua vita privata. Ad oggi pare sia single. Non si hanno news certe a riguardo. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ha frequentato la collega di set Zendaya, prima che l’attrice iniziasse la sua storia d’amore con Tom Holland. Avvistati dai paparazzi in vacanza insieme e non solo. Una breve frequentazione, pare, anche se i due hanno smentito, parlando di una semplice amicizia.

È stato poi fidanzato con Kaia Gerber, modella e attrice, ma la loro storia è terminata a novembre 2021. Sul finire dello scorso anno è stato paparazzato con Olivia Jade, figlia di Lori Loughlin, ma le notizie in merito terminano qui.

Facendo un passo indietro, pare proprio che Jacob non riesce a tenere separate vita professionale e privata. È stato infatti impegnato in una relazione con Joey King, collega di set di The Kissing Booth. L’amore è esploso sul set del primo film, affievolendosi sul finire del 2018. Pare le cose non siano terminate nel migliore dei modi. Lui si era preso una pausa dai social e al suo ritorno gli scatti con lei erano spariti. Hanno poi smesso di seguirsi. Tante le teorie in merito, compreso un presunto tradimento di lui. Fatto sta che si sono ritrovati con molto imbarazzo sul set dei sequel, dove non se la sono cavata male.

Chi è Nate in Euphoria

Quello di Nate è uno dei personaggi più complessi di Euphoria. È il quaterback della squadra di football della scuola. È stato cresciuto per essere il migliore, ma soprattutto un vero leader. Suo padre esercita una pressione enorme su di lui, ergendosi a modello perfetto. La realtà è però ben differente e tra le mura domestiche si cela una famiglia disfunzionale. Il padre ha degli istinti sessuali che lo portano ad avere rapporti di vario genere, a volte illegali. La scoperta di tutto questo distrugge quel fragile equilibrio mentale cui Nate si aggrappava. Non riesce a gestire la rabbia che porta dentro, accumulata negli anni e mai sfogata contro il padre, vero fulcro dei suoi disturbi. Mostra parte del suo vero io a Maddy, che a lungo ha sfruttato come un oggetto per darsi stabilità. Il suo è un destino colmo di sofferenza e sangue, il suo e quello degli altri.

