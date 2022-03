Andrea Delogu chi il fidanzato ventenne “irresistibile in costume” si è tradita a Verissimo

Andrea Delogu rivela a Verissimo i dettagli della sua frequentazione con un giovanissimo fidanzato. Guai a chiamarla crisi di mezza età, infatti è in grandissima forma

A Verissimo si dice solo la verità, lo ha detto Silvia Toffanin ed è stato così anche per Andrea Delogu, ex moglie di Francesco Montanari. Complice la presenza in studio per presentare il suo libro Contrappasso, il discorso si è poi spostato su temi della sua vita privata.

Prima visibilmente emozionata, ha parlato della fine del suo matrimonio con l’attore: è finito perché presi entrambi dalla loro carriera non sono riusciti ad alimentare la fiamma della loro passione. Così un giorno si sono guardati negli occhi e hanno capito di essere solo dei grandi amici che si vogliono bene.

Andrea Delogu ha detto che è in buoni rapporti con l’ex marito Francesco Montanari e sarà difficile incontrare un uomo della sua caratura ma che ha imparato dalla fine della loro relazione, che se si dovesse ancora innamorare, dedicherà il giusto tempo alla cura della loro unione. Silvia Toffanin ha poi chiesto se c’è un altro uomo, ricevendo una risposta davvero sorprendente.

Chi è il giovane fidanzato di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha infatti ammesso di frequentare un giovane ragazzo. Ha rivelato che ha 23 anni di età ed è un modello. In questo periodo si stanno conoscendo. Si è avvicinata molto al ragazzo perché si è dimostrato, a differenza di altri con cui è uscita, molto maturo nell’affrontare le dinamiche di coppia. Preferisce infatti conoscerla prima di proporle di andare a vivere insieme o costruire una famiglia solo perché viene da un altro matrimonio.

Lei infatti è rimasta sorpresa del fatto che sia stata giudicata per la sua età una donna non pronta ad iniziare lentamente un nuovo rapporto e dai media per la differenza di età con il giovane che sta frequentando. Andrea Delogu ha infatti 39 anni di età, mentre il suo frequentante ne ha 23 quindi hanno 16 anni di differenza. Quindi chi è il fidanzato di Andrea Delogu? Secondo indiscrezioni è Luigi Bruno il giovane che ha fatto battere di nuovo il cuore alla conduttrice.

Sappiamo poco sulla biografia del fidanzato della Delogu. Come abbiamo detto sappiamo che Luigi Bruno ha 23 anni che fa il modello e vive a Milano. Tra i noti marchi per cui lavora figura Dolce & Gabbana. Sul suo profilo Instagram appare molto riservato e le prime volte che è entrato nel mirino del gossip è stato quando è stato paparazzo da Diva e Donna insieme alla ex moglie di Francesco Montanari. Andrea Delogu ha detto a Verissimo che si divertono molto insieme, fanno tardi la sera e che lui la fa mangiare sano.

Sorridendo ha anche aggiunto che un giorno, quando lui diventerà famoso la lascerà, ma lei ha tutta una vita davanti ed è in gran forma.

