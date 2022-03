Barbascura X e Andrea Boscherini di Pechino Express 2022 chi sono e perché in coppia

I concorrenti di Pechino Express 2022 non potrebbero essere più variegati. Le 10 coppie che si cimenteranno in questo lungo viaggio comprendono anche due divulgatori scientifici, Barbascura X e Andrea Boscherini.

Scopriamo qualcosa in più su di loro. Chi sono e perché sono in coppia a Pechino Express 2022. Sanno molto bene come stare dinanzi a una telecamera e di certo sapranno come farsi amare dal grande pubblico.

Chi è Barbascura X

Sono svariate le vite vissute da Barbascura X, considerando le sue passioni e il lavoro che svolge, oltre all’attività di divulgatore scientifico sui social. Volendo elencare le sue qualifiche, ufficiali e autoassegnate, potremmo sfruttare le sue stesse parole. Si definisce un pirata, chimico, autore, scrittore e musicista. È laureato in chimica e fa la sua prima apparizione su YouTube nel lontano 2014. Ha voglia di condividere il proprio sapere con il pubblico. Un vero e proprio personaggio, in grado di trascinare tutti con la sua estrosità. Prima dell’approdo sui social, però, ha lavorato in differenti laboratori in giro per l’Europa. Una vita comune, per così dire, che però sembrava stargli stretta. Ha così rischiato tutto e cambiato le carte in tavola. Inizialmente gira video comici sulle serie TV, per poi realizzare delle vere e proprie rubriche a tema.

Tutto cambia nel 2016, quando nasce una rubrica dall’immediato successo, dal titolo “scienza brutta”. Al suo interno spiega curiosità interessanti sul mondo animale. Il suo pubblico aumenta in maniera considerevole e nel 2020 ha pubblicato anche un libro, dal titolo Il genio non esiste. La sua carriera sui social gli ha portato una notevole fama, con più di 700mila iscritti, destinati ad aumentare dopo la messa in onda delle puntate di Pechino Express 2022.

Chi è Andrea Boscherini

L’approccio alla vita e al mondo dei social e dello spettacolo sembra essere alquanto differente tra Barbascura X e Andrea Boscherini. I due si sono conosciuti un anno fa e si sono resi conto d’avere una certa compatibilità. Da allora, dopo i motivi di lavoro iniziali, hanno deciso di condividere avventure, viaggiando nei boschi per studiarne la fauna.

Andrea Boscherini è un esperto in scienze naturalistiche. La sua passione è il mondo selvaggio, si potrebbe dire. Adora vivere a contatto con la natura e scoprire luoghi selvaggi. Un sentimento che prova fin da bambino, innestato in lui da sua nonna materna. Grazie a lei ha iniziato a muoversi nei boschi, conoscendone gli animali e imparando a rispettarli e non temerli.

Anche lui ha deciso di aprire un canale YouTube, nel quale pubblica video che gettano luce sulla fauna italiana e, in generale, tutto ciò che riguarda la natura, il territorio e la biodiversità. Il suo pubblico è alquanto ampio e variegato e di certo lo seguirà con passione durante le puntate di Pechino Express 2022.

